　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

▲▼國民黨「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，左起黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲左起國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日民調未有起色，引來基層擔憂連帶衝擊立委選情，不過，國民黨智庫執行長柯志恩分析，從空戰能力來看，國民黨的正規軍已經強於民進黨，「要贏，就得打空戰。而空戰贏，國民黨就會贏！」

柯志恩說，整個6月，國民黨陷入政治低氣壓，無論是黨公職還是基層，都憂心忡忡。就目前來說，許多民調確實指出國民黨2024總統支持率處於落後狀態。但2024選戰，並不只有總統選舉。包括區域立委、不分區政黨票，以及整體的政黨支持率，以及對執政黨的監督。處處都需要奮戰、處處都需要拚搏。

柯志恩指出，政治大環境不好，但國民黨戰將們並未怯戰，仍不斷在媒體社群論戰、在選區勤走基層，因為怕輸，就不會贏。，這幾年在野經歷，其實已經讓過去被認為只會打順風球的國民黨，學會逆風作戰。

柯志恩表示，以大數據來看，國民黨政治人物討論民進黨的聲量，代表著進攻力度。以遊戲術語來說，就是攻擊輸出、DPS。而在過去的一個月裡，臉書社群裡討論「民進黨」聲量最高的國民黨政治人物粉專，正是現在參選大安立委的羅智強，影響力分數高達48,379分。對比討論「國民黨」聲量最高的民進黨政治人物粉專，影響力分數最高的王定宇僅獲得7,876分。也就是說，國民黨最強攻擊手羅智強的輸出，是民進黨最強攻擊手王定宇的6.14倍。

柯志恩進一步說，事實上，包括競選松信的徐巧芯、士林大同的游淑慧，討論「民進黨」的影響力分數也位居國民黨第二、第三，分別達7,249和7,123分。不只與民進黨第一並駕齊驅，分數更遠高於民進黨同級別對手，超過2000分以上。最新政黨票的民調，國民黨就獲得29.4%拿下第一，還高於民進黨的28.54%和民眾黨的19.67%。

柯志恩認為，從空戰能力來看，國民黨的正規軍已經強於民進黨，2022大選就是最好例證，誰說國民黨一定會輸？

ET快訊
李玟〈愛我久一點〉被封洗腦神曲！　唱八點檔神劇全台爆紅
小S哭到半夜還在哭！　悲吐「李玟真實為人」
股息達人年領300萬！　曝一類股越跌越該買
李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！　「強忍腳疾跌坐在地」為選手忍完全場
驚悚影片曝！彰化狠父榔頭砸死妻追打兒　少年滿身血衝超商求救
李玟經典歌排行！鄉民一致認同靠這首登頂：阿公阿嬤都知道
Jennie十八禁辣照瘋傳！　網傻眼：為了好萊塢犧牲好大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌　願妳另個世界快樂

打詐國家隊花10億裝修遭批亂撒幣　柯文哲：不要變國家詐騙隊

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

王金平號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌、批綠黑金橫行

「換侯」甚囂塵上？　吳斯懷斷言「認知作戰」：綠營發動假訊息

「不折不扣鐵漢市長！」　蕭萬長大讚侯友宜：當選後台灣和平指日可待

九二共識是通關密語！王金平揪150立委挺侯友宜　讚大隻雞慢啼

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌　願妳另個世界快樂

打詐國家隊花10億裝修遭批亂撒幣　柯文哲：不要變國家詐騙隊

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

王金平號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌、批綠黑金橫行

「換侯」甚囂塵上？　吳斯懷斷言「認知作戰」：綠營發動假訊息

「不折不扣鐵漢市長！」　蕭萬長大讚侯友宜：當選後台灣和平指日可待

九二共識是通關密語！王金平揪150立委挺侯友宜　讚大隻雞慢啼

大谷翔平水泡變嚴重　明星賽後初戰登板「可休10天」

香爐特殊繞法曝光　順時針、逆時針意義大不同

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　氣罵「賣假和牛」涉2罪判4個月

李玟與「時尚老佛爺」天堂相會　首位香奈兒華人大使倩影成追憶

影像曝光！美伊海上角力　美軍稱成功阻止伊朗挾持2艘油輪

BMW「iX xDrive50 」試駕！會放電的休旅　4D音響讓人捨不得下車

5檔ETF成分股調整　新血一次看！

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

李玟千字文喊話「我就是一個女戰士」　粉絲悼念：希望假的

俄羅斯女記者「採訪車臣」　慘遭斷指、潑漆、剃光頭

政治熱門新聞

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　新北市府：若屬實最高罰30萬

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友誼後援會」　便當菜色曝光

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

認郭台銘對侯友宜「選情有影響」　王金平：拜託一個人要有氣氛

更多熱門

相關新聞

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

國民黨前總統馬英九日前邀請中國五所大學學生於7月中旬訪問台灣，卻指控被陸委會從中阻撓。教育部長潘文忠今（5）日表示， 已同意第一階段申請，並函復馬英九基金會準備後續文件。馬英九基金會執行長蕭旭岑今晚聲明回應， 欣見教育部秉持專業，同意陸生來訪，希望蔡英文總統能支持教育部的決定，讓兩岸年輕人深入交流。

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

曾被估輸20萬票！盧秀燕揭自身經驗　鼓勵侯友宜「Never give up」

王金平號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌、批綠黑金橫行

王金平號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌、批綠黑金橫行

「不折不扣鐵漢市長！」　蕭萬長大讚侯友宜：當選後台灣和平指日可待

「不折不扣鐵漢市長！」　蕭萬長大讚侯友宜：當選後台灣和平指日可待

「換侯」甚囂塵上？　吳斯懷斷言「認知作戰」：綠營發動假訊息

「換侯」甚囂塵上？　吳斯懷斷言「認知作戰」：綠營發動假訊息

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

李玟輕生...周蕙竟發文「她辦到了」！

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

Jennie十八禁「遮兩點」辣照瘋傳

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟40秒告別音檔

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面