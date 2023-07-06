國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

▲左起國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日民調未有起色，引來基層擔憂連帶衝擊立委選情，不過，國民黨智庫執行長柯志恩分析，從空戰能力來看，國民黨的正規軍已經強於民進黨，「要贏，就得打空戰。而空戰贏，國民黨就會贏！」

柯志恩說，整個6月，國民黨陷入政治低氣壓，無論是黨公職還是基層，都憂心忡忡。就目前來說，許多民調確實指出國民黨2024總統支持率處於落後狀態。但2024選戰，並不只有總統選舉。包括區域立委、不分區政黨票，以及整體的政黨支持率，以及對執政黨的監督。處處都需要奮戰、處處都需要拚搏。

柯志恩指出，政治大環境不好，但國民黨戰將們並未怯戰，仍不斷在媒體社群論戰、在選區勤走基層，因為怕輸，就不會贏。，這幾年在野經歷，其實已經讓過去被認為只會打順風球的國民黨，學會逆風作戰。

柯志恩表示，以大數據來看，國民黨政治人物討論民進黨的聲量，代表著進攻力度。以遊戲術語來說，就是攻擊輸出、DPS。而在過去的一個月裡，臉書社群裡討論「民進黨」聲量最高的國民黨政治人物粉專，正是現在參選大安立委的羅智強，影響力分數高達48,379分。對比討論「國民黨」聲量最高的民進黨政治人物粉專，影響力分數最高的王定宇僅獲得7,876分。也就是說，國民黨最強攻擊手羅智強的輸出，是民進黨最強攻擊手王定宇的6.14倍。

柯志恩進一步說，事實上，包括競選松信的徐巧芯、士林大同的游淑慧，討論「民進黨」的影響力分數也位居國民黨第二、第三，分別達7,249和7,123分。不只與民進黨第一並駕齊驅，分數更遠高於民進黨同級別對手，超過2000分以上。最新政黨票的民調，國民黨就獲得29.4%拿下第一，還高於民進黨的28.54%和民眾黨的19.67%。

柯志恩認為，從空戰能力來看，國民黨的正規軍已經強於民進黨，2022大選就是最好例證，誰說國民黨一定會輸？