華爾街日報：台灣強化軍隊決心 攸關戰時美國介入

▲國軍「漢光33號」演習實兵演練。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

華爾街日報報導，台灣從俄烏戰爭得到不同啟示，一是堅定抗敵，二是避免激怒北京，2種看法將牽動總統大選。無論如何，台灣強化軍隊決心將影響美軍在中共武力犯台時的介入程度。

這篇發自台北的報導寫道，對部分台灣人來說，俄烏戰爭啟示是一個社會若堅定抵抗，可能擊敗看似所向披靡的敵人，對台灣防範中國侵略有激勵作用。其他台灣人則從烏克蘭城鎮毀壞景象得到不同啟示，他們認為避戰至上，台灣應想盡辦法避免激怒北京，就算忍痛妥協也要如此。

報導寫道，上述2種看法將牽動預定明年1月投票的台灣總統大選，形塑台灣如何在中國軍事實力增強時推動國防改革。台灣內部省思與強化軍隊的決心，必將影響美國在中共武力犯台時軍事介入的程度。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說，俄烏戰爭凸顯好鬥鄰居片面決定動手的機率並非微乎其微，為台灣敲響警鐘。台灣面臨存亡威脅，防衛使命必須擴及整個社會。

報導提到，總統蔡英文已經宣布2024年起義務役期從4個月延長為1年，並在台灣向美國採購魚叉（Harpoon）反艦飛彈等新式武器之際增加軍事支出。如同蔡總統，代表民主進步黨參選總統的副總統賴清德誓言捍衛台灣自主，抵抗北京與日俱增的恫嚇。

賴清德競選團隊發言人趙怡翔表示，中共將兩岸統一視為實現中華民族偉大復興一部分，與其政治合法性密不可分，台灣所有參選人都有必要認清現實。烏克蘭帶給台灣如何自衛、與理念相近民主國家形成聯盟的絕佳啟示。

在野的中國國民黨則持不同觀點。國民黨副主席夏立言6月訪問中國前受訪表示，國民黨希望且深信能和中方對話，緩和兩岸緊張局勢，確保戰爭不會意外爆發。

國民黨總統參選人侯友宜本週宣示，當選且確保兩岸和平穩定後，義務役期將恢復為4個月。

▲台灣雖延長役期，但因升學延緩入營，多數符合新規的義務役男要到2028年才會服役一整年。（圖／記者李毓康攝）



俄軍去年2月全面入侵烏克蘭後作戰不順，傷亡比預期慘重，近期更衍生傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）短暫叛變，北京高層都看在眼裡。但美方官員警告，沒有跡象顯示俄軍困境減損中共總書記習近平併吞台灣的決心。

報導指出，俄羅斯與烏克蘭接壤，台海則是北京對台動武時兩棲攻擊的天然屏障。但台灣是海島，取得彈藥與電廠所需燃料等關鍵物資更為棘手，而且因國土面積小而缺乏戰略縱深。

中華民國國防部發言人孫立方形容，台灣有如大衛對抗巨人歌利亞，「但這是我們的祖國，民主自由的生活方式是我們價值觀一部分，我們將不惜一切代價捍衛」。

美國沒有保衛台灣的明確義務，長期奉行「戰略模糊」，但現任總統拜登（Joe Biden）多次公開表明美軍會在中共對台動武時直接軍事介入。儘管如此，台灣在美軍馳援前仍須抵擋第一波攻擊，許多美方官員與分析家說，台灣備戰雖有改進，但與一切就緒仍有段距離。

退役美國空軍中將、智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖拉（David Deptula）直言，台灣必須百分百投入，沒有的話，美國或其他任何國家都沒有理由在戰時馳援。

德普圖拉說：「台灣人如果不願全心全意守護他們的島嶼與人民，美國不會為台灣犧牲自己的子女。」

台灣近年提高國防預算，軍費占國內生產毛額（GDP）比例2.4%；相較之下，美國高於3%，波蘭為4%，以色列達約5%。西方國家官員說，國軍專業素質與士氣特別令人憂心。防衛分析家指出，台灣的陸軍官校昔日倚重蘇維埃教官，軍隊內部仍有過時的蘇維埃式軍事文化與教條。

報導寫道，台灣雖延長役期，但因升學延緩入營，多數符合新規的義務役男要到2028年才會服役一整年，而且軍事訓練現代化程度也有待觀察。

國軍表示已經著手加強訓練。前參謀總長李喜明說，多數役男時間花在打掃、拔雜草，而非學習如何擊退中共解放軍，「如果一樣的東西做1年，而非4個月，問題就來了，你還會得到壞名聲。重點是訓練內容，不是訓練時間」。