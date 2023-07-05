青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃提升就業力

▲台南市勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，5日第1梯次活動在台南老爺行旅辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局2023年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，5日第1梯次活動在台南老爺行旅辦理，希望透過營隊的方式讓年輕朋友從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗來幫大家進行職前準備及規劃。

同時也透過人際溝通、企劃撰寫及競賽活動來學習團隊互動及合作，更透過工作態度的培養及壓力調適等課程，來增加未來進入職場的競爭力及穩定度。

勞工局長王鑫基表示，青年是國家未來的希望及競爭力的指標，但很多青年朋友常在畢業後才開始想到未來的方向，對於就業市場的趨勢及環境也感到陌生，更不知道自己適合從事什麼工作，因此對未來常感到茫然；為了協助青少年釐清個人職業興趣及職涯方向，第1堂課安排 CPAS職業適性診斷測驗，讓學員了解自我性格及個人適性工作，同時透過專家輔導學員親手完成自己的「職涯規劃書」；此外，活動中更導入「溝通技巧」、「履歷撰寫」、「面試模擬」與「企劃撰寫」等主題課程，透過實作與模擬的情境中增進個人求職能量，提早做好進入職場前的準備；最後透過創意簡報競賽呈現團隊成果，這不僅激發各組學員的集體創造力，更能從中學習到溝通、協調、問題解決及團隊合作的重要性。

就讀南台科技大學國際企業系的許同學表示，當初好友告知勞工局有辦理這個活動，覺得很不錯就透過線上方式一起報名參加，經過CPAS職業適性診斷測驗並與老師諮詢互動，不僅了解自己是適合從事營業或對人等類型的工作，同時可以和學校所學做結合，非常期待後續的履歷撰寫及面試模擬課程，他也期望自己能提前做好未來求職準備，增加職場競爭力。

勞工局王鑫基局長，除勉勵學員能勇於發揮創造力及想像力用心學習之外，同時也鼓勵學員要把握所認識及接觸的人事物，來開拓自己的人脈及視野，彩繪自己的職涯藍圖；王鑫基也鼓勵學員要善用政府就業、職訓相關資源，未來才能順利找到適才適所的工作，更重要的是不管目前是在台南或是外縣市求學，未來畢業都能在台南就業。





勞工局職訓就服中心也預告「青少年職涯規劃研習營」第2場次將於8月2日至4日辦理，歡迎18-29歲本市青少年、轄內大專在學學生或應屆畢業生踴躍報名參加，每梯次40名，額滿為止，報名專線06-3125881分機19林小姐。