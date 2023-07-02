青春專案首次聯合稽查　黃偉哲宣示打擊犯罪決心

▲台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應暑假的來臨，台南市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，2日晚上辦理暑期首次聯合稽查及擴大臨檢勤務，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示淨化及營造青少年優質成長環境決心。

聯合稽查勤務整合市政府11個局處，合計100餘名人員，在第五警察分局舉行勤前教育，由市長黃偉哲親自主持，自7月2日23時至3日凌晨2時，針對列管場所實施臨檢稽查，其餘15個警察分局同步執行本項工作，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、聚眾鬥毆等情事發生，期讓青少年能夠擁有健康、安全的暑期生活。

黃偉哲表示，暑假期間各項活動都陸續展開，現階段不管是在家、戶外，甚至是網路上都有形形色色的休閒娛樂活動，因此對青少年的輔導工作也必須變得更加多元。他代表185萬市民朋友感謝市府各單位在深夜進行青春專案的擴大臨檢勤務，並叮囑同仁執行勤務的同時務必注意自身安全。

黃偉哲進一步指出，過去在疫情期間網路詐騙盛行，令人擔憂的是疫後的詐騙事件仍層出不窮，加上暑假到來，更需要各界一起來關心青少年朋友。青春專案是針對實體娛樂場所進行稽查，網路詐騙部分則有賴網路警察的努力，他也特別指示同仁在夜間巡邏時應注意深夜提款的人士是否有異常並即時提供協助。此外，今日的聯合稽查不僅針對犯罪預防，也一併取締違反消防法規或建築法規之情事，期盼提供市民安全的休閒娛樂場所。

另外，為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，台南市於暑假期間，加強辦理青少年預防犯罪宣導，積極規劃各項體能、休閒及知識競賽與活動，並利用各種管道，如網路互動直播、影音宣導或辦理實體競賽活動，預防青少年偏差行為及被害，維護身心健全發展。

市長黃偉哲表示，近來犯罪集團利用少年從事犯罪情形日益嚴重，警察局今年特別將「引誘少年加入犯罪組織」、「利用少年擔任車手、槍手」、「販賣毒品」、「從事陪酒或色情侍應工作」及「妨害性隱私與不實性影像」列為查緝重點，並追查動員少年參與幫派組合公開活動之幕後指使者，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所主動出擊加強臨檢，同時要求市府各相關單位勇於任事、共同合作，保護青少年免於遭受不法危害。