暑假保護青少年！花蓮警「青春專案」開跑　連3天臨檢

▲花蓮分局長陳文彬邀集偵查隊及各派出所召開規劃會議，提示專案重點及任務分工。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假來臨，花蓮分局為保護青少年安全，自7月1日起至8月31日實施「暑期保護青少年-青春專案」。分局長陳文彬特別邀集偵查隊及各派出所召開期前規劃會議，對各單位提示本次專案重點及進行任務分工，並自專案首日起即連續3日實施專案臨檢。

暑假是學校教育學年間承接轉換的時段，在盛夏之時，也是青少年學生休整身心、準備進入另一求學受教新階段的重要時刻。但是，漫長的暑假，少了校園、師長的約束，面對花花世界無所不在、日新月異的誘惑，青少年學子如何於探索自我過程中把持界線確保安全，這界線的拿捏，對青少年及家長都是一大挑戰。因此，協助青少年學子擁有平安充實的暑假，是社會各界共同的責任，亦是警方當前的重點工作。

▲花蓮警方自專案首日起即連續3日實施專案臨檢。

鑑此，花蓮分局依警政署指示及警察局規劃，在暑假期間執行「112年度暑期保護青少年-青春專案」，分局長陳文彬非常重視本次專案，特別邀集偵查隊及各派出所召開期前規劃會議，對各單位提示本次專案重點及進行任務分工，並自專案首日起即連續3日實施專案臨檢，以30名警力針對轄內11處娛樂場所進行稽查，清查有無青少年深夜逗留甚或涉毒等其他不法情形。雖查無青少年觸法情事，仍於臨檢期間查獲通緝2人、組織犯罪1件2人及販賣毒品1件1人等各類案件。

▲警方暑期規劃「熱力青春休閒活動」，提供青少年暑期各種正當休閒育樂活動。

今年「青春專案」查緝面秉持「質量並重、寧缺勿濫」原則，以青少年暑期較易接觸之犯罪態樣如毒品、詐欺、兒少性剝削及組織犯罪5大類型為重點；而宣導面則以加強「反霸凌、反幫派、反毒品、反詐欺、個人隱私安全保護」為主軸進行實體及網路宣導，強化兒少自我保護意識，並規劃舉辦「熱力青春休閒活動」，置重點於結合民間資源，提供青少年暑期各種正當休閒育樂活動。

花蓮分局分局長陳文彬呼籲，大家必須一起來關心青少年安全問題，才能達到營造優質青少年成長環境的目標。相信在警方落實規劃、執行及民間各界的通力合作下，「青春專案」絕對能幫助青少年享有一個平安充實的暑假。