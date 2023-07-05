新北泰山溪流突發黑發臭！環保局往上游緝凶…歇業工廠老闆自首

▲新北貴子坑溪被工廠汙染，發黑發臭，河面遍布油污 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市泰山區明志路2段的大排水溝，3日晚間6時被民眾發現遍布又黑又臭油污。環保局啟動緊急應變圍攔油污，上游查找，最後發現油污來自一間結束營業的鋁合金壓鑄工廠。該工廠負責人表示誤打翻200公升油污，造成汙染很抱歉；稽查員當場依違反水污染防治法第30條規定告發，最高可處300萬元罰鍰，油污已於4日清除完畢。

3日傍晚6時，民眾向新北市環保局通報，泰山區明志路2段的大排水溝內遍布又黑又臭的油污，疑似有人偷排廢水。稽查員獲報後立即出動，啟動緊急應變圍攔油污，並往通報地點上游查找，最後發現油污來自一間結束營業的鋁合金壓鑄工廠，稽查員當場即依違反水污染防治法第30條規定告發，最高可處300萬元罰鍰，而現場油污已於4日清除完畢。

環保局表示，稽查員接獲舉報後立即與陳情人確認，地點位於泰山區貴子路上的貴仔坑溪，為免事證線索消逝，稽查員火速趕抵現場確實發現水面遭油污染黑。

稽查員在昏暗的天色下，循著氣味和黑油往上游排查至A6泰山貴和捷運站後，水路改走地下，於是眾人合力將周圍馬路上的側溝一個個打開探查，尋找出蛛絲馬跡，最後在距通報地點1.5公里遠的鑄鋁廠外遇到負責人自首表示，油污來自於自家已歇業的工廠。

該工廠負責人說，自家工廠於5年前即停止生產，但場內尚未徹底清理，稍早不慎打翻閒置已久的燃油桶，約有200公升的重油，經場內溝渠排放至廠外，污染了河川，對此十分抱歉，他已將場內先行清理，而通往外部溝渠中的重油，也以廢布吸附。

環保局表示，雖民眾前來自首，但本案污染事證確鑿，稽查員仍依違反水污染防治法第30條規定告發處分，最高可裁處300萬元罰鍰。環保局強調，工廠即使停業或停工都應處理好廠內剩餘廢棄物或原料，倘處理不慎污染到環境，仍會遭受處罰，且後續亦將向業者求償緊急應變措施相關的代為清理費用。