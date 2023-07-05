「不折不扣鐵漢市長！」　蕭萬長大讚侯友宜：當選後台灣和平指日可待

▲由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

前立法院長王金平力挺國民黨總統參選人侯友宜，今晚舉辦「厚友誼後援會」成立大會，超過150位前、現任立委出席。前副總統蕭萬長致詞時大讚侯友宜是「不折不扣鐵漢市長」，他這次接受國民黨徵召競選總統，抱著破釜沈舟、決不退縮的決心、忍辱負重的精神，值得大家相挺，侯友宜這次挑起總統的重責大任，一定會使台海恢復穩定，台灣和平指日可待。

蕭萬長表示，謝謝王院平的號召，成立了立委挺侯的後援會，看到大家團結ㄧ致、挺身而出，這是對侯友宜最有力的支持、最好的開始，更展現對勝選的信心，侯友宜這次接受國民黨徵召競選總統，他抱著破釜沈舟、決不退縮的決心、忍辱負重的精神值得大家相挺。

蕭萬長提到，他跟侯友宜是嘉義同鄉，有深厚的交情，侯友宜來自南部鄉下，從基層公務員做起，誠誠懇懇做人、實實在在做事，受到各界的肯定，尤其在新北市長任內受惠基層、了解民眾需求，是不折不扣的鐵漢市長。

蕭萬長說，侯友宜勇於迎向挑戰的態度一定能勝選總統，他一定能夠捍衛中華民國、造福台灣人民安居樂業，侯友宜的兩岸論述已經慢慢讓大家看到，他非常忠肯、穩健、務實，在這個台海情勢緊張且嚴峻的時刻，侯友宜一定能讓兩岸和平發展，他一定能挑起總統重責大任，使台海恢復穩定，台灣和平指日可待。

