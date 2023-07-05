「挺侯友宜、就是力挺中華民國」　朱立倫狂打兩岸戰爭與和平牌

▲由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（5）日晚間舉辦「厚友誼後援會」成立大會，超過150位前現任立委出席，力挺國民黨總統參選人侯友宜。國民黨主席朱立倫表示，挺侯友宜，就是力挺中華民國，讓兩岸和平、未來過好日子；台中市長盧秀燕則舉例自己當時選縣市長，媒體都說會輸20萬票，但最後自己大贏20萬票，因此相信只要永不放棄、繼續奮鬥就會贏。

朱立倫說，國民黨透過公平公正的方式，決定徵召侯友宜，並肯定侯過去擔任市長，有鐵漢精神，來為中華民國扛下重任，一向是認真做事和做人，加上本黨王院長、蕭前副總統給的期許，只要國民黨重新執政，兩岸就能夠和平，立法院就會回到正常，福國利民法案通過。

朱立倫也肯定侯友宜提出的政策，兩岸，國防、能源、除弊都是國民黨長期累積的經驗，也是前輩的成果，王、蕭給的指示很多，團結一致、目標明確一起努力，讓侯友宜明年1月13日高票當選。

盧秀燕則指出，5年前競選縣市長，個人當時大家都不看好，電視台跟平面都說會輸20萬票，但最後卻是大贏20萬票，只要永不放棄、繼續奮鬥就會贏，「為什麼能翻轉？從預測輸20萬票到贏20萬票，就是靠大家！」我們當時都是立委參選，所以王金平從台灣頭跑到台灣尾，連蕭萬長都到台中站台、幫忙，所有姐妹兄弟都是這樣被幫忙，只要大家共同努力、團結一定會贏；最後，她也祝福侯友宜高票當選總統、國民黨在國會立委過半。