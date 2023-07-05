「換侯」甚囂塵上？　吳斯懷斷言「認知作戰」：綠營發動假訊息

▲由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（5）日於台北凱撒飯店舉辦「厚友誼立委挺侯後援會」成立大會，現場有150多位前後任立委出席，冠蓋雲集。退將立委吳斯懷表示，「毫無懸念、全黨一致」 今天一致來支持國民黨總統參選人侯友宜。面對換侯之說，吳表示，「海這麼大，風浪難免」，強調都是民進黨的認知作戰，呼籲媒體不必當成大新聞。

吳斯懷今出席「厚友誼立委挺侯後援會」成立大會，會前接受媒體聯訪表示，今天全黨團結一致來支持侯友宜，「毫無懸念、全黨一致」，從黨部、立院黨團、社團到民間朋友，大家一致支持侯友宜。

吳斯懷痛心疾首說，必須下架民進黨，台灣才有前途跟未來，否則這8年毀憲亂政、經濟疲乏、年輕人沒未來，這些問題必須撥亂反正！

針對「挺郭派」蠢蠢欲動，吳斯懷表示，這不是問題，相信黨中央及侯友宜會有更具體誠懇做法，也相信鴻海創拜人郭台銘會有大智慧。對於換侯之說，軍人出身的吳直言，這是民進黨的「認知作戰」及假消息。吳感慨「海這麼大，風浪難免」，呼籲媒體不必把這些訊息當成大新聞。