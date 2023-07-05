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九二共識是通關密語！王金平揪150立委挺侯友宜　讚大隻雞慢啼

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（5）日於台北凱撒飯店舉辦「厚友誼立委挺侯後援會」成立大會，現場有150多位前後任立委出席，冠蓋雲集。王致詞時，對國民黨總統參選人侯友宜諄諄教誨與勉勵，表示現在正走向勝利之路，也可能開啟失敗之門，這一切的選擇都在一念之間。王強調，今天就是為了追求兩岸和平而聚集在一起力挺侯友宜，就是相信國民黨做得到，侯友宜做得到。王期勉，「不經冷風寒徹骨，怎知撲鼻梅花香」、「大隻雞慢啼，不啼則已，一鳴驚人！」相信侯友宜是「好酒沉甕底」。

王金平致詞表示，感謝大家從四面八方蒞臨，要引用狄更斯雙城記「這是最好的時侯，也是最壞的時侯；這是智慧的時代，也是愚蠢的時代；這是最有信心的時刻，也是充滿懷疑的時刻；這是光明的季節，也是黑暗的季節，這是希望之春天，也是失望之冬天，我們的面前充滿希望，但也將一無所有的充滿絕望，我們正走向勝利之路，我們也可能是開啟失敗之門，這一切的選擇都在我們一念之間，要有美好的結果，我們就要做正確的選擇！」

王金平表示，距離明年投票時間很短，但只要大家發心為台灣人民，為台灣這塊土地，為中華民國著想，大家就能團結在一起，如此時間絕對是來得及！我們不能在時代的夾縫中左顧右盼，應該當斷則斷，不斷自亂，認定對的路線、支持對的人，勝利一定會屬於我們的！針對現在當前嚴峻的選情，必須從谷底出發，面對兵凶戰危的台海，一定要再創和平的兩岸，這是王金平這一代的人應該負起的責任，讓現在呢18、20歲正在努力中的年輕人可以創業，讓3、40歲為家庭事業孩子打拼的這一代人能一展長才，也要要讓5、60歲的人能心想事成、更上一層樓。

王金平說，國民黨當然沒有悲觀的權利，大家共聚一堂，力挺國民黨提名的侯友宜，其實讓大家團結在一起的原動力不只是力挺侯友宜，也不只是力挺國民黨，大家更要力挺的是能帶來台海和平、台灣安全的侯友宜。王強調，綜觀三黨參選人，只有國民黨有信心：第一、一定能讓兩岸關係的正常化；第二、國民黨必然也能處理好太平洋兩岸的陸美關係。王表示，台灣要有智慧親美和陸，二者如鳥之雙翼，車之兩輪，缺一不可，不可偏廢；放眼台灣，只有國民黨，只有行事穩健的侯友宜，可以讓台灣在兩強之間搭起和平的橋樑。

王金平直言，「我們要聰明一點，危險就要跳開」，這一切的通關密語就是侯友宜公開宣示的，「以符合中華民國憲法的九二共識」，這才能夠重啟兩岸關係的正常化。王強調，大家今天就是為了追求兩岸和平而聚集在一起力挺侯友宜，就是相信國民黨做得到，侯友宜做得到。王也說過去2008年到2016年，證明國民黨做得到，現在大家一起努力，讓2024的之後只有和平的台灣、沒有戰火的台灣。

王金平坦言，目前選情嚴峻是現實，聲勢是最谷底，但是大家都相信侯友宜是「好酒沉甕底」，他要拜託的人很多，希望大家跟他見面三分情，伸手不打笑臉人。王強調，選舉沒師傅，用熱情化開冰涼，如今面對困境正考驗著侯友宜，上天要考驗他，「不經冷風寒徹骨，怎知撲鼻梅花香」、「大隻雞慢啼，不啼則已，一鳴驚人！」王勉勵說，現在低迷的選情，大家難免會焦慮、有諸多批評，甚至責備，但一切都是愛之深責之切。

最後，王金平以《孟子》與大家共勉之：「故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。人恒過，然後能改；困於心，衡於慮，而後作。」希望大家團結支持侯友宜。

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