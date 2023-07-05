認郭台銘對侯友宜「選情有影響」　王金平：拜託一個人要有氣氛

▲由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（5）日晚間舉辦「厚友誼後援會」成立大會，超過150位前現任立委出席，力挺國民黨總統參選人侯友宜。對於鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，獨立參選機率是否大增？王金平坦言，當然是有影響，不過要整合，總是要有時間、氣氛，還有當時的各種條件在，能夠達到最後的整合就是因緣成熟了。

今晚盛會，新黨前主席郁慕明也受邀。王金平指出，以深藍做基礎，再擴大到各個層面。前國民黨主席洪秀柱被安排在侯友宜座位旁，王說，尊重洪秀柱當過主席，也當過副院長，恭請她坐最主要的陪賓位子，也是應該的。

至於國民黨立委傅崐萁、陳玉珍今晚缺席，王金平則說，事情要達到100%，要達到完美是不太可能的，至少已經達到他心中所想的一個陣容出現，他已經非常滿意。

至於上午提到「因緣還沒成熟」，因緣指的是侯友宜的民調要往上拉嗎？王金平說，不一定，侯友宜要提升民調，要努力的方向很多，因緣成熟是指很多面向要達到成熟的程度，「你要去整合一個人，或是拜託一個人，總是要有時間、氣氛，還有當時的各種條件在，能夠達到最後整合就是因緣成熟了」。