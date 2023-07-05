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柯文哲改口「從沒有講重啟服貿」　時力批10天3變：別再拔草測風向

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者杜冠霖／台北報導

面對重啟服貿爭議，民眾黨總統參選人柯文哲昨（4）日度表示「從來沒有講重啟服貿」。對此，時代力量5日指出，柯文哲在6月24日表示「重啟服貿為內部討論」、26日接受媒體專訪強調「先貨貿再服貿」，10天之內三種說法，重大政策隨風改口，令人難以理解。

柯文哲日前被爆出在其「國政白皮書」有重啟服貿主張。柯文哲先是否認，表示這只是內部討論，就被丟出去「一條龍作業」，這是很典型的抹紅認知戰，2日後接受廣播節目專訪時，改稱若當選「先立兩岸監督條例，然後先貨貿再服貿」，昨（4日）又稱「從來沒有講重啟服貿」，態度反覆。

時代力量發言人余佳蒨指出，柯文哲一開始聲稱，重啟服貿為內部討論，更強調太陽花運動時他只有反黑箱、不反服貿，引起輿論爭議後又表示當前應先處理貨貿再處理服貿，昨日再度改口稱不曾說過重啟服貿。

余佳蒨質疑，面對攸關社會大眾民生經濟，甚至是國家安全的重大議題，柯文哲一變再變、朝令夕改，是不是在拔草測風向？

余佳蒨強調，除了服貿議題，柯文哲對於兩岸論述的立場也始終搖擺不定。從 2015 年提「兩岸一家親」，到今年大動作拋出「等距外交」、「等矩外交」，最後又聲稱該理論造成太多誤會，下令民眾黨不再使用。

余佳蒨認為，柯文哲身為總統候選人，在重大議題的立場反反覆覆，每一個當下都有不同的說法，除了自相矛盾，更是讓民眾無所適從。期許柯文哲勇敢向中國說不，提出穩定的兩岸政策，別再用理性務實來包裝缺乏中心思想、立場搖擺不定。

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