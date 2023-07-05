快訊／金溥聰喊告！吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

▲政治評論員吳崑玉。（圖／翻攝自Facebook／Clarence Wu）



記者詹宜庭／台北報導

政治評論員吳崑玉昨天在電視節目中提及，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰擔任駐美代表時，曾與中國駐美大使崔天凱頻繁聯繫，並稱「他不是在中國沒有線路的人」；金溥聰5日在記者會上澄清，他從政這麼多年，第一次被抹紅，呼籲吳崑玉24小時內道歉，否則將正式提告。對此，吳崑玉透過臉書發布道歉聲明，「對於金溥聰在駐美期間與中國大使崔天凱會面一事，確屬情治圈江湖傳聞，本人未善盡查證之責，亦無確切證據，特此向金先生道歉。」

吳崑玉昨日在電視節目中指出，金溥聰不僅是駐美代表而已，也曾經當過國安會秘書長，他也處理過兩岸，在對岸也不是沒有線，在美國的時候跟崔天凱常有聯繫，他不是在中國沒有線路的人，更稱「金小刀可能要求侯友宜，先把國台辦這幾個題目給答了，這樣的話後面的話才好講，至少老共不要捅你後門。」

對此，金溥聰於記者會上澄清，吳崑玉的言論完全是無中生有、捏造事實、惡意抹紅，這些人為了抹紅他，再抹紅侯友宜，他從政這麼多年第一次被抹紅，還有人說他「遠中親美」；因此，他要求吳崑玉，24小時內要道歉，若沒道歉他就正式提告，面對不實攻擊，他會捍衛自己，也會展現應有的態度。

吳崑玉隨後也在臉書發布道歉聲明，「對於金小溥聰先生在駐美期間與崔天凱會面一事，確屬情治圈江湖傳聞，本人未善盡查證之實，亦無確切證據，特此向金先生道歉」。