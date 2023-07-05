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侯友宜兵役政策引美方關切　金溥聰：會提供資料釋疑

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出，兵役役期恢復為4個月，引發外界關注，據傳此言論也引來美方關注。對此，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰5日回應，美方確實有派員詢問，但美方並未要求他們要怎麼做，競辦會提供會議紀錄讓對方釐清。

侯友宜提出兵役役期恢復4個月引發議論，侯辦今召記者會強調，侯友宜就是說兩岸和平才能恢復4個月役期。記者追問，是否因為美方關注，所以才會改口？

金溥聰表示，美國方面會關心是必然的，但是關心有很多種，美方並非透過AIT等正式管道，要求對於兵役問題正式答覆，只是有一個人問到，他們認為侯友宜講得很混亂，所以想了解侯真正的想法是什麼，他們之後會提供當時內部討論的會議紀錄讓美方釋疑。

金溥聰也強調，若侯現在是總統，會講求「No surprise in primacy」（以不發生意外為優先），但目前在選舉，不會事事跟著美方意見走，美方也不會干涉過多，加上他們的政策是正確的，就是追求和平。

話鋒一轉，金溥聰說，AIT台北辦事處長孫曉雅曾說，避戰是國家領導人應做的事情，但蔡政府目前所提的政策裡面，只強調備戰，備戰是避戰中的一個必要，但是不是唯一的，而蔡英文的所作所為，都是把國人推向戰爭的邊緣。

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