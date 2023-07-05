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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜政策打臉國民黨？朱立倫幫背書　更要求全黨肯定支持

▲國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日提出多項政策主張，其中主張符合中華民國憲法的「九二共識」，以及以兩岸和平為前提，要將兵役役期縮短為4個月，引發外界爭議，更被質疑是否打臉國民黨，與黨不同調。國民黨主席朱立倫今（5）日下午主持中常會時發表談話時，為侯友宜背書，強調對於侯友宜所提各項重要政策宣示，全黨同志都要表達最高肯定與支持。

朱立倫指出，最近大家看到國民黨徵召的侯友宜，提出非常明確兩岸、能源、國防政策，未來如何打擊犯罪、弊案等政策，這代表國民黨決心，國民黨的候選人一定根據黨章、黨綱，捍衛中華民國，為下一代過好日子打拼。

朱立倫進一步說到，「中華民國憲法要靠我們的候選人、國民黨來守護，在憲法精神下，能進行兩岸尊嚴對等的交流，是我們過去執政到未來執政秉持的基本原則」，不會改變，並痛批民進黨台獨黨綱就是標準違憲；同時，朱立倫也點名民進黨總統參選人賴清德，「台獨金孫賴清德！你違憲的做法如何守護台灣？讓下一代陷入戰爭最高風險，我們強調，這場選戰對年輕世代、台灣民眾是關鍵選戰，是和平與戰爭的選戰」。

朱立倫直言，國民黨堅定捍衛中華民國，更希望兩岸能夠和平，這些事情唯有國民黨過去有成功達成，而未來能夠讓下一代安定過日子，這就是國民黨堅定的決心。

最後，朱立倫強調，團結是一切基礎，不但目標非常一致，也要堅定信念下架民進黨，共同完成2024政黨輪替，這是國民黨共同的目標，至於那些中間的雜音、不當舉措，只會長他人志氣、滅自己威風，「唯有團結才能勝選，是我們共同的決心，絕不能有一絲一毫動搖。」

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