抽驗市售鱈魚「半數油魚混充」！吃了恐腹瀉　消基會教2招判真偽

▲消基會針對油魚混充為鱈魚進行抽查，發現不合格比例達五成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

有鑑於常見油魚混充為鱈魚、巴沙魚混充為多利魚販售等市場亂象，消基會抽驗6件商品，發現有4件不合格，比例超過6成，其中油魚混充為鱈魚有5成不合格，消基會指出，業者混充行為可處4萬到400萬罰鍰，呼籲主管機關應搭配圖示向消費者進行宣導魚種的正確名稱，並對業者進行密集多次查緝，消費者選購時可多檢視標示成分判斷。

油魚混充鱈魚的消費爭議頻傳，甚至也有巴沙魚混充為多利魚販售，消基會為了解市場狀況，今年3月在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件及品名同時標示「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」等商品2件，共計6件，並在今天公布結果。

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消基會檢驗長凌永健指出，在2件巴沙魚的商品中，業者以鯰魚肉、多利魚片並列方式，讓民眾產生混淆，但是否有違反食安法的廣告不實或讓消費者產生誤解，有待主管機關認定。

凌永健表示，另在4件有關鱈魚商品中，有2件不合格，在新北市積穗市場購買的「格陵蘭鱈魚」，一片372克售價100元，檢驗後並非鱈魚，另在台中市水湳市場購買的「鱈魚」，一片1.6公斤售價350元，同樣不合格，已經違反食安法規定，可針對業者處以4萬到400萬罰鍰。

凌永健說，俗稱「油魚」的油其實是蠟，部分消費者食用後會腹痛不適，近年發現被混充為鱈魚販售，這是違法行為，消費者選購時，可以用魚紋判斷區分是鱈魚或油魚，從魚皮來做判斷，油魚的魚皮為灰色，會有白色凸起的紋路，另油魚的魚肉顏色呈現黃白色，鱈魚則偏白。

消基會董事長吳榮達表示，針對檢驗不合格商品，消基會會發函給主管機關，對於違規業者開罰，其中鱈魚商品違規超過5成，呼籲主管機關應該進行密集且多次查緝，並應搭配圖示向消費者進行宣導魚種的正確名稱，也提醒消費者，可從價格上判斷，若太便宜肯定不是鱈魚。

而在巴沙魚商品部分，吳榮達認為，業者以鯰魚肉、多利魚片並列方式，會造成民眾混淆，是否有違法要由主管機關認定，但主管機關也應討論是否修法，對業者取巧行為進行規範。

▲消基會董事長吳榮達（中）呼籲政府加強查緝，並配合圖片對民眾宣導。（圖／記者許敏溶攝）