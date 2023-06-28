3人吃1千多「不符低消」被逼加點飲料！老闆喊冤...還原全過程

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到台南一間早午餐店用餐，3人吃了1千多塊錢，但因店家規定「低消為1杯飲料」，所以被迫又加點1杯，事後他留下二星評論表達不滿，而老闆則委屈表示，一開始就有告知，菜單上也有寫，「您不同意可以選擇不進來消費。」事實上，消基會對此類情況早有作出解答。不過事後，老闆再度現身，還原事發整個過程。

網友在「爆怨公社」發文提到，當天他和朋友到一間早午餐店，3人點了3份餐、2杯飲料，共消費1千多塊錢，結果被說不符合低消標準，不禁求問「大家所認知的低消真的都不同嗎？」

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事後，他上Google留下二星評論，表示「一進門說低消1杯飲料，但點餐時才知道餐點不算低消？低消的定義是最低消費，但為何要限制只能飲料？來用餐的要有心理準備，一定會被迫再點1杯（最低150元起）......。」

看到留言，老闆則回應，「一進門就有告知低消是1杯飲料，所以我們沒跟你說餐點有算低消啊，怎麼會產生這種誤解呢？然後一進門就有告知，您也是聽完同意才走進來消費，如果您不同意，其實可以選擇不進來消費，怎麼又要說我們強迫您點飲料？門口都有放置菜單，寫低消1杯飲料，您自己也說一進門我們都有告知，建議您以後一定要聽清楚店家的規則，做好心理準備，再選擇要不要進來消費。」

▲網友留2星表達不滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛回應，「之前就吵過了，店家搞文字遊戲，一堆人還護航」、「這種店我都一律不消費，不喜歡喝飲料」、「飲料好賺的意思」、「直接說所有餐點皆需要搭配飲料，無法單點就可以」、「這種店家，根本一點都不會想去」、「飲料好賺不坑你坑誰」。

不過，消基會名譽董事長游開雄先前就指出，在社會大眾認知中，「低消1杯飲料」代表最少要達到1杯飲料價格的消費，「低消」2字對一般法律來講，就是進到店內的「最低消費額」；因此，若只寫「低消1杯飲料」，而店內飲料均價落在150元左右，那麼客人有超過千元消費，就是符合標準。

事後，老闆再次現身說明，列出三大點：「其一門口有放置菜單，上面有寫明低消一杯飲料，菜單上第一條也有寫明低消一杯飲料；其二進門後服務人員都有告知，低消每人點一杯飲料，您同行的友人還提問說，那小朋友也要嗎？我們給予彈性說小朋友不用。您們一行人也選擇同意後進入找位子坐；3.我們採用結帳後送餐，結帳時有告知還缺少一杯飲料，您也同意了，補點一杯飲料後上樓等候餐點用餐。」

老闆還強調，「我們一共有三個時間點，告知您低消每人一杯飲料，這三個時間點您都有權利選擇要不要接受，是否留下來消費，我們並沒有任何強迫您消費的行為。當下同意接受消費後，又上臉書社團po 文帶風向來洗一星評論，雖然我們店家也覺得無奈，但我們也虛心接受，把po文當成免費宣傳。爾後還是希望您如果當下無法接受規則可以當下勇敢說出來沒關係，我們也不是業界首創這項規定，往後常吃老屋早午餐的話也會常遇到。至於免費幫我們宣傳的部分，我們也會招待您一杯飲料當作謝禮，是日月潭出產的冠軍紫芽紅茶唷，牛肉漢堡口味不合適的部分，您當下也可以勇敢的提出，我們都會做調整或更換的，祝您平安順心」