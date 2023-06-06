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美豬進口破千噸「市場抽查289件找嘸」　消基會：恐「洗產地」改標

▲▼消基會抽查289件豬肉卻不見美豬，呼籲政府公布去向，並定期公布調查報告。（圖／消基會提供）

▲消基會抽查289件豬肉卻不見美豬，呼籲政府公布去向，並定期公布調查報告，圖為未含萊劑的豬肉。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣從2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺的豬肉（含美豬）進口，但消基會抽查各通路共289件含豬肉成分，竟然未看到任何美國產製豬肉，消基會今（6日）指出，這次抽查有8件來自法國，但美豬進口量高於法國，竟抽查到0件，讓人非常困惑與擔憂，呼籲主管機關出面說明，到底這些美國豬肉跑到哪去，清楚向國人說明，定時公佈查廠報告、風險評估報告，確保食品進口的資訊透明度和安全性。

從2021年元旦起，台灣開放萊豬進口，當初行院院宣布有配套性的開放萊豬及30個月齡以上美牛進口，為了解政府這兩年多來管理措施是否落實，消基會從今年五月下旬起，在全台市場攤販（5件）、便利超商（42件）、超市（146件）、量販店（34件）、百貨公司超市（50件）及餐飲業（12件）抽樣調查289件含豬肉成分的相關食品，並在今天公布調查結果。

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消基會社長許宏宇指出，289件豬肉產品中，產地標示合格率為100%，但僅有1.7%明確標示不含萊劑，包括八方雲集（三重集美店）、全聯（信義林口門市）豬肉生鮮專區、大潤發（忠明店）快樂豬生鮮專區及大潤發（鳳山店）豬肉生鮮專區等。

▲▼消基會抽查289件豬肉卻不見美豬，呼籲政府公布去向，並定期公布調查報告，圖右為消基會社長許宏宇，圖左為消基會董事長吳榮達。（圖／消基會提供）

▲消基會抽查289件豬肉產品卻不見美豬，呼籲政府公布美豬去向，並定期公布調查報告。（圖／記者許敏溶攝）

許宏宇進一步說明，調查的289件豬肉，來源涵蓋單一產地或多個產地，272件來自台灣、15件來自西班牙、9件來自加拿大、8件來自法國、7件來自丹麥、3件來自荷蘭、1件來自匈牙利，但卻未發現任何備受關注、常被稱之為「萊豬」的美國豬肉相關產品。

消基會董事長吳榮達指出，根據衛福部食藥署資料顯示，今年1月至5月29日，自美國進口的豬肉為1204噸，豬其他可食部位（如豬腳、大腸頭、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等）共1511噸，進口量還高於法國，但這次抽查中，法國豬肉抽查出8件，美國豬卻一件都沒有，讓人非常困惑。

與進口量相近的法國（豬肉計1,367.38噸；豬其他可食部位計125.97噸）相比，自美國進口的豬肉總量略高於法國。然而，消基會尚可在市面上找到使用法國進口豬肉的相關商品，而美國進口的豬肉相關商品到底去了哪裡？著實讓人困惑與擔憂。

吳榮達分析，一種可能當然是這次抽查真的沒查到美豬，但另一種可能，則是使用美國豬卻標示其他原產地，涉及虛偽不實，呼籲主管機關加強監管，定時公佈查廠與風險評估報告等，要求食品業者如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，並向消費者公開這些資訊，確保食安。

此外，食藥署今年4月再度公佈開放加拿大全牛齡牛肉進口草案，吳榮達認為，加拿大牛傳出狂牛疫情，至今僅過去1年，對「飼料」安全性疑慮尚未釐清，從美豬進口狀況，很難相信政府在開放加拿大全牛齡牛進口後，能夠周延實施產品揭露，故消基會嚴正反對在加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐有違法之際，預告並決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。

▲▼消基會抽查289件豬肉卻不見美豬，呼籲政府公布去向，並定期公布調查報告。（圖／消基會提供）

▲消基會抽查289件豬肉卻不見美豬，呼籲政府公布去向，並定期公布調查報告。（圖／消基會提供）

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