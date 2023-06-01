消基會抽驗海藻「2件重金屬超過歐盟標準」　建議浸泡清洗後再吃

▲海藻類生長在海邊，消基會建議，買回家最好以清水清洗或浸泡。（圖／新北市漁業處提供，照片與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

海苔、紫菜、海帶是許多家庭餐桌上經常出現的食材，但去年香港卻驗出重金屬，消基會在今年2月在台北與新北市購得20件商品，今（1日）公布檢測結果，共有2件海藻類重金屬含量不符歐盟規範，消基會提醒，要購買標示完整商品，特別是網購，買回家後，最好要先以清水清洗或浸泡，可降低重金屬含量。

海帶、海苔、海帶芽、海帶根等，因為熱量低，並含有豐富的膳食纖維及礦物質，現代研究更指出具有延緩衰老神效，可說是餐桌上「超級食物」，但上述食物以海為家，一旦水域遭到污染或破獲，根部容易吸附水中污染或重金屬。

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由於香港消委會在去年抽驗27款海苔／海帶樣本，所有樣品都有檢出鎘和無機砷，17款樣本檢出總汞，消基會為了了解台灣現狀，今年2月時在雙北的百貨公司超市、量販店、傳統市場、食品行、雜貨店及網路平台等地購買，共計購得20件商品，包括紫菜及海帶芽各有3件，海苔有6件等；20件商品中，16件包裝樣品皆為乾燥樣品；若以產地，6件來自韓國及5件來自日本；並在今天公布結果。

消基會表示，其中一件產品未標示國內負責廠商名稱、電話及地址及營養標示，已違反食安法規定，可處3萬到300萬元罰鍰，另在重金屬檢測部分，20件樣品鉛含量都符合規定，但若是參考歐盟規範，則有2件樣品不符合歐盟規範。

消基會提醒消費者，海苔產品為許多兒童喜愛的食品，家長給兒童食用的時候，建議分量需多加斟酌，另消費者購買時，要選擇標示完整商品，特別是網購，而買回家後，最好要先以清水清洗或浸泡，因為可降低海藻的總砷／無機砷含量，若購買海苔製成零嘴，因為多半添加油、鹽調味而成，最好選擇「低鹽」或「無調味」海苔，才不會增加身體負擔。

消基會也建議政府，由於台灣較不適合培育海藻類，多半採取進口，建議政府在邊境檢驗中加強抽查海藻類的重金屬，避免品質不佳的產品流入市面，保障消費者食安。