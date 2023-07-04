台男怨：台灣工時長還得「追垃圾車」　為何不設定點垃圾場

▲有網友抱怨，台灣工時長還要追垃圾車，在PTT引發許多討論。（圖／記者許宥孺攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣實施「垃圾不落地」政策已有很久的時間，所以家家戶戶每到固定時間，就得在固定地點等垃圾車丟垃圾。但是在PTT有一位鄉民卻抱怨，台灣工時已經夠長了，還得要追垃圾車，為什麼不設置集中點收集垃圾。這則PO文引發許多網友的熱烈討論。

原Po在PTT八卦板（Gossiping）發文表示，台灣工時超長，丟垃圾還要配合垃圾車出巡，因為工作沒時間配合垃圾車，「是你民眾自己的事」，為什麼台灣人要追垃圾車，是訓練台灣人奴性嗎？

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原PO認為，為什麼政府從來不檢討這塊，工作時間已經超長了，還要追垃圾車，真的沒啥道理，只會找民眾麻煩，都沒想到這種事很不合理！

原PO建議，如果真的環境不好管理，也可以兩種方式並行收垃圾，巡迴垃圾車繼續開，但是每2平方公里都設一個垃圾集中點，「方法一堆，弄得民眾只能民粹，真的可憐。」

▲許多網友認為，如果設定點垃圾場，只會被亂丟。（圖／取自免費圖庫pixabay）



網友在推文中回應表示，「會被亂丟，真心不騙」、「集中點放哪就夠吵了」「因為垃圾集中區（子母車）也會滿」、「因為讓大家丟子母車的話就會有人亂丟」、「自己丟子母車，絕對一堆人不分類，滿了也照丟，然後地面超髒亂」。

還有一位網友強調，「你完全想反了，你該質問的是『為何公司工廠逼迫12小時的長工時，卻不肯讓人丟垃圾在職場』。」