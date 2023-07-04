訪彰化縣議會嗆「垃圾不分藍綠」　談兩岸服貿...柯文哲：貨貿先行

記者唐詠絮／彰化報導

民眾黨總統參選人柯文哲，今天到彰化縣議會與多名無黨籍議員及運動員座談，有議員提到彰濱工業區晶鼎焚化爐開發案，詢問柯文哲對處理垃圾的看法，他提到當年擔任台北市長時，曾協助雲林縣焚化垃圾，他在質詢時說「垃圾不分藍綠」，針對雲林縣的垃圾問題，柯文哲強調中央應該要盡到協助全國的責任。

▲民眾黨總統參選人柯文哲到彰化。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘及國民黨總統參選人侯友宜，已到過縣議會，柯文哲今天拜訪議會，和議長謝典林、埔心鄉長張佩瑩及縣議員張雪如、吳淑娟、施佩妤等人座談，席間氣氛融洽。謝典林說，縣議會是民意機關，想要為彰化做事一定會接待各黨派的候選人，只要是國家做事，希望柯主席的到來會給彰化未來產業發展更進步。

柯文哲說，雲林縣焚化垃圾，中央應該要盡到協助全國的責任，哪裡是地方有辦法解決的，不應該由縣府打電話四處拜託，到處打電話拜託，後來韓國瑜當選高雄市長後，就近運到高雄燒，後來韓國瑜遭罷免後，又運回台北燒，他當年在議會質詢時說，「垃圾沒有分藍綠」，沒有分是國民黨的垃圾，還是民進黨的垃圾，「就都是要燒掉」，中央政府失能，應該要全盤檢討。

至於對於兩岸經濟交流，柯文哲強調，他個人主張是兩岸協調監督條例先做、貨貿先行，結果就有媒體先說他「重啟服貿」假新聞，再來是網路社群，然後名嘴、側翼等等，然後又再做新聞，一問之下才知道參考資料很多都是來自陸委會官網。

最後他也不忘 問大家「現階段可能統一？」、「可能獨立？」這當然不可能，那「國民黨及民進黨在亂什麼」，不如把未來的選票投給民眾黨，共榮社會台灣治理，更是重要。