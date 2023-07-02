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更勝虎姑婆！最毛兒歌眾人喊《泥娃娃》　歌詞曝：小時候就怕

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲長大後會發現，有些兒歌歌詞毛毛的。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

兒歌旋律簡單好記，可有些歌詞小時候不會細想，長大後卻覺得毛毛的。先前就曾有人討論，《兩隻老虎》為何有一隻沒有眼睛？為何要唱「倫敦鐵橋垮下來」？最近又有人發起討論，「哪些兒歌細品發現詭異或不合理？」這次超多人點名《泥娃娃》，「連旋律都有點詭異」、「超恐怖」，意外引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk發起閒聊，「長大後覺得詭異的兒歌？」文中表示，「兩隻老虎、妹妹背著洋娃娃、泥娃娃，哪些兒歌細品發現詭異或不合理？」

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貼文瞬間引發熱議，「妹妹背著洋娃娃會哭，小鳥會笑？」「有些童話故事原版也是恐怖的」、「我怎麼覺得我小時候就知道有些兒歌很詭異」、「娃娃國歌詞也很……機關槍達達達，原子彈轟轟轟」、「捉泥鰍，根本水鬼交替」、「泥娃娃跟娃娃國就玩具總動員啊」、「當然是虎姑婆」、「很多，會懷疑寫詞的人是不是有看到什麼。」

其中，超多人覺得《泥娃娃》很恐怖，「泥娃娃，連旋律都有點詭異感」、「泥娃娃，小時候聽其實都還好，但長大覺得很詭異」、「泥娃娃超恐怖」、「泥娃娃很詭異欸」、「小時候就超怕泥娃娃」、「小時候是覺得泥娃娃邏輯怪怪的」、「泥娃娃+1。」不過，也有網友表示，「國小沒教過擬人法？太陽公公會起床、蝴蝶會穿衣、小鳥會唱歌、花兒會笑。」

《泥娃娃》歌詞如下：

泥娃娃　泥娃娃　一個泥娃娃
也有那眉毛　也有那眼睛
眼睛不會眨

泥娃娃　泥娃娃　一個泥娃娃
也有那鼻子　也有那嘴巴
嘴巴不說話

她是個假娃娃　不是個真娃娃
她沒有親愛的媽媽　也沒有爸爸

泥娃娃　泥娃娃　一個泥娃娃
我做她媽媽　我做她爸爸
永遠愛著她

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