零食夾娃娃機一堆人搶玩？　內行揭「雙贏妙招」：花小錢買快樂

▲原PO不解，每次路過零食夾娃娃機，總是看到一堆人在玩。（圖／記者許宥孺攝）



記者陳怡靜／綜合報導

台灣各地夾娃娃機台林立，不只各式玩偶，許多業者也會放入零食和3C用品，雖然疫情期間經歷了一段倒閉潮，不過近期又再度復活。一名網友好奇，時常看到一堆人在玩零食夾娃娃機，「看到有人夾個麥香要花超過10塊就覺得很北七，到底是誰在玩的啊？」

原PO在PTT八卦板以「零食夾娃娃機為什麼一堆人玩」為題問卦，他不解的說，每次經過零食夾娃娃機，總會看到有一堆人在玩，「不就只是夾娃娃機而已，看到有人夾個麥香要花超過10塊就覺得很北七，到底是誰在玩的啊？」

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貼文曝光後，立刻引發熱議，「哥夾的是感覺，更是回憶」、「自以為這樣很賺」、「玩爽的，不是玩CP值的吧」、「夾那個『成就感』」、「因為爽，玩機器才是主題，零食是附帶的」、「比盜版公仔有用吧，夾到不知道能幹嘛」、「因為普遍好夾，就有得到食物+成就感的雙重喜悅，那些放娃娃的機器，爪子有些都調過故意要坑你」。

▲網友們認為，夾零食的機台較好操作，也比娃娃實用。（圖／翻攝自PTT）



也有人理性分析，「我覺得這是雙方都滿意的一種方式，大量批貨零食很便宜，所以店家會盡量讓你們容易夾到，顧客花不多，又有夾到東西的喜悅感」、「有些東西市價30以上，譬如有軟罐頭的泡麵或是小串衛生紙，稍微有點技術10-20就能夾到，通常這樣的店進去會看到店員常常補貨，補到幾乎滿到洞口，所以難度其實不高，我覺得是雙贏」。