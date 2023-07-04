大陸7成年輕人「存款不到43萬」　5成年輕人存到200萬就退休

▲問卷調查顯示，大陸7成年輕人存款不到10萬人民幣。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

大陸《紅星新聞》旗下財經媒體《紅星資本局》對生活在一線與二線城市，年齡在20～30歲之間的年輕人，進行了一次關於「存錢與消費」的線上問卷調查，從2035份有效問卷當中得知，超過7成的受訪者，存款不到10萬元人民幣（約新台幣43萬），超過5成受訪者存到50萬人民幣（約新台幣215萬）就考慮退休。

根據《紅星新聞》報導，問卷結果顯示，大部分年輕人的存款，主要集中在3萬元以下（約新台幣13萬）以及3～10萬元這兩個區間。

存款超過50萬的年輕人，佔比不超過2%；而存款超過100萬（約新台幣430萬）的人，人數僅有個位數。

對於現有存款的來源，大部分年輕人表示，存款主要來自自己的工資收入，此外，也有部分年輕人靠著兼職副業、獎金、父母家人支援等方式存錢。

接近7成的年輕人表示，自己的月收入在1萬元（約新台幣4.3萬）以下，整體來看，這些年輕人的月收入水平主要集中在5千元～8千元（約新台幣2.1萬～3.4萬）以及8千元～1萬元這兩個收入區間。

▲除了房租、吃飯之外，豐富生活體驗的娛樂相關費用也是重要支出項目。（圖／CFP）



至於年輕人都花費在什麼地方，有近75%的受訪者表示，房租、房貸是每個月最主要的支出項目，此外，日常吃飯、買衣服包包、社交娛樂、美容護膚、旅遊等方面，也是常見的支出項目。

當被問到要存多少錢才能讓自己退休時，有超5成的受訪者表示，自己若有50～200萬的存款，就會考慮退休。也有不少年輕人表示，退休這件事情與存款沒有關係。

數據調查截至2023年6月30日，有效樣本量為2035份。受訪者中，男性佔比48.3%，女性佔比51.7%；受訪者均來自一二線城市；20～25歲受訪者佔比51.3%，26～30歲受訪者佔比48.7%。