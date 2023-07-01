鄭明典7月中退休！一張照片憶八八風災　「氣氛和現在不一樣」

▲鄭明典將於7月中旬退休。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者張乃文／綜合報導

天氣之於人，絕對是不可或缺的訊息，中央氣象局的每一天、每個月、每一季的預測，更成為民眾依靠的安心指標；除了帶領氣象局同仁跨域整合，傳遞資訊外，在自己臉書也熱情分享天氣千變萬化的氣象局長鄭明典將於今年7月中屆齡退休，今（1）早他更在臉書貼出一張照片，回憶起自己接任預報中心主任的第一年，不少人也紛紛獻上祝福。

小至穿著、大至影響工作、災害預防的氣象資訊，能傳達正確而廣泛實用是氣象局一直努力的目標，鄭明典除了在工作領域展現專業，也不吝於在臉書和民眾以更貼近的方式，分享氣象科學。不過，鄭明典將於今年7月中屆齡退休，他昨日在記者會簡短的表達了感言，除了感謝媒體的協助，也再次強調，氣象局的角色和任務就是提供正確訊息給大眾。

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除此之外，鄭明典今早拍了一張尚未開燈，也無人的氣象局大廳，寫下「心中已經先看到人來人往的場景，那是我接任預報中心主任第一年的局慶！」回憶起當時，他說，「因為莫拉克颱風，氣象局被監察院糾正，氣氛和現在不一樣」更感慨時間的流逝「真快，要退休了！」

▲鄭明典於2020年接掌氣象局。（圖／ETtoday資料照）

現年65歲的鄭明典從1992年接任中央氣象局氣象資訊中心副主任開始，一路在氣象局服務，擔任過氣象科技研究中心主任、氣象預報中心主任、及氣象局副局長，在2020年正式接掌氣象局長。看著氣象局一路茁壯，他也高興得宣布，氣象局將在今年9月15日升格為署，且將編制「氣候組」，政策擬定也能更有彈性。

至於鄭明典提到莫拉克颱風被糾正一事，根據監察院紀錄，當時負責調查的監察委員指出，氣象局在莫拉克颱風侵襲台灣期間，未能針對快速累積的豪雨量及時提出強而有力的預警，颱風警報發布相關程序及決策過程草率不嚴謹、預報的警戒注意事項因循保守，又逕自將「豪雨特報」併入颱風警報中，未能有效凸顯豪雨致災的嚴重性，導致國人疏於防備，釀成重大災害。

也因莫拉克風災一事，對於當時同是氣象局一員的鄭明典而言，造成相當大的衝擊。接任氣象局長時，他曾透露，雖然當時事件還沒發生，氣象局內部已有危機感，但外界認為氣象局沒做好預報，更因為這件事，讓他下定決心，要在網路上分享氣象資訊，成為民眾與氣象之間的其中一座橋梁，種下了他爾後勤快在網路分享資訊的一顆種子。