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用藥治療天價！SMA納入孕前健檢　彰化率先補助每人1千

▲彰化縣府率先啟動SMA納入孕前健檢。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣府率先啟動SMA納入孕前健檢。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

SMA(脊髓性肌肉萎縮症)是僅次於海洋性貧血，也是嬰幼兒死亡率最高的遺傳性疾病，也是國內發生率第二高的罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，治療更是天價，彰化縣啟動「婚後孕前健康檢查補助」，包括遺傳性疾病、SMA篩檢，縣府補助1000元，讓新婚夫妻，能夠早期發現，孕育健康優秀的孩子。

衛生局表示，彰化縣「婚後孕前健康檢查補助」是全國補助檢查金額最高，也是唯一有補助SMA篩檢的縣市。目前健保對於SMA篩檢並無給付，自費檢查約需2千多元，雖一生僅需檢測一次，但對民眾也是一項負擔。

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▲彰化縣府率先啟動SMA納入孕前健檢。（圖／彰化縣政府提供）

縣府為減輕民眾的負擔，又因SMA為遺傳性基因疾病，為避免檢測結果異常時，造成夫妻執行生育計畫的困擾，有意生兒育女的夫妻，應把握25-35歲黃金生育年齡，參加「婚後孕前健康檢查」檢視夫妻雙方的家族病史及遺傳病史，此項檢測訂為選做項目，由縣政府補助1000元，民眾依意願決定是否施作。

縣長王惠美表示，根據2022年內政部最新統計數據，初婚年齡男性32.6歲，女性為30.7歲，而女性生育第1胎的平均年齡為31.43歲。據研究，35歲以上高齡孕婦，容易發生不孕、流產、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症。即日起凡配偶一方設籍彰化縣、尚未生育第一胎的夫妻(包含新住民)，只要攜帶相關證明文件，新婚民眾可以至本縣17家合約醫療院婚後孕前健康檢查。

▲彰化縣府率先啟動SMA納入孕前健檢。（圖／彰化縣政府提供）

皓生醫院長蔡宗冀表示， SMA(脊髓性肌肉萎縮症)雖然是僅次於海洋性貧血的第二大基因遺傳疾病，得到的話，對於下一代是很大的負擔，治療可說是全世界最貴的病，另外彰基主任張通銘也表示，SMA是嬰幼兒死亡率最高的遺傳性疾病，也是國內發生率第二高的罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，所以需要盡早診斷，盡早介入正確治療。

▲彰化縣府率先啟動SMA納入孕前健檢。（圖／彰化縣政府提供）

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