　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粉紅夢幻！台版兼六園紫薇花海盛開　「情侶」進園免費

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今夏必訪的景點！永靖鄉成美文化園，迎來6-9月的最仙花季，數百棵紫薇花開遍整個園區，將原本綠意盎然的庭景染成粉紅色的仙境美景，園方規劃情人節花季活動，凡是「肉食系情人」生肖屬虎、星座為獅子座本人免費，或出示情侶間「互咬照」、登山跑馬拉松及健身房等圖，皆半價優惠。

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

成美文化園指出，紫薇花又名愛情樹、百日紅，傳說只要站在紫薇花樹下，就能得到紫薇花神的祝福，擁有一生一世美好的愛情；成美文化園占地十公頃，遍植百年日本黑松、真柏、羅漢松、楓港柿、紫薇花等百年珍貴樹種，其中的550年紫檀、220年日本黑松更是鎮園之寶，園方請來日本庭師設計：枯山水景、白砂青松庭、瀑布、天然畫框、池庭，更是園內的五大看點，是來彰化旅遊景點的第一首選。

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供）

「成美紫薇花季」除了滿園盛開的粉紅紫薇，檔期主打情人體驗活動，7月份全新推出「紫薇玩絹印」DIY體驗，指定期間內每週日提供情侶、夫妻、12歲以下兒童免費DIY絹印體驗，數量有限贈完為止；除此之外，還有情侶實境解謎、浪漫打卡裝置、情人主題門票優惠、百年夫妻樹祈福、手作絹印體驗，以及夏季限定的紫薇花意象冰淇淋、汽泡飲等，讓來訪的旅人們清涼一夏！

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供）

至於7月份加碼指定情侶「肉食系情人」、「健人腳勤」入園免費！「肉食系情人」：生肖屬虎、星座為獅子座本人免費，或出示「情人雙方互咬照片」享半價；「健人腳勤」秀出本人六塊腹肌照、健身房會員卡、馬拉松參賽證本人免費，或出示「情人一起運動的照片」享半價（限健身房、馬拉松、登山）。

成美公堂也是彰化縣目前唯一榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築，「百年成美公堂」為二進雙護龍建築格局，園方聚集多位國寶級匠師，耗費7年時間將修舊如舊，保留傳統剪黏、古時常民生活文化，原本沉靜內斂的過水廊，吊掛百把油紙傘裝置藝術，讓來訪的旅人們能深度探索文化。

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供）

園內有「松柏軒景觀餐廳」，外觀為現代質樸簡約清水模，是由日本庭師石田京市以28年的職人積累，為禪風庭園風貌注入美學，可近距離欣賞宛如山水畫般的景觀，餐廳亦獲行政院環境保護署頒發「綠色餐廳」，近期在饕客的期盼下首次開放「松柏之夜」用餐完畢後能夜遊成美東園區，餐廳亦提供婚宴、桌菜、午宴、午茶、晚宴、素食等服務。

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供）

ET快訊
快訊／MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

二刀流魅力連小塔提斯也淪陷　大讚大谷翔平「The GOAT」

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

英退伍軍人挑戰「孤岩生活60天」　30天就失敗急call海警隊救援

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

台啤雲豹確定告別國體大　下季與PLG領航猿共用主場桃園巨蛋

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

穿比基尼享1折優惠！王品5鍋物品牌推澎湖海鮮祭　花襯衫也有88折

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

新一代水電工！　31歲年收200萬

酷夏！今年最高溫要來了　最熱時間曝

男童戴「智慧手錶爆炸」疑某牌產品…業者說話了

越南網軍攻擊大牙　「駭客始祖」揪來源：是同家公司

學校「禁愛令」學生怒投訴教育部　主任竟廣播開嗆：我知道你是誰

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

于美人選立委改名了！秀出新身分證

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

租金補貼彰化最高3600元　已有800件申請

租金補貼彰化最高3600元　已有800件申請

行政院推動「300億元中央擴大租金補貼專案」今年下修到年滿18歲即可申請，昨(3)日開始受理申請了，彰化縣最高每戶補貼3,600元，另有針對成年未達40歲單身青年、結婚 2 年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢，加碼補助最高1.8 倍，今天開辦第2天，統計已超過800件，申請民眾相當的踴躍。

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

飛行場競速「檳榔號」翻車前畫面曝

飛行場競速「檳榔號」翻車前畫面曝

彰化飛行場又出包！直線加速賽「檳榔號」翻車

彰化飛行場又出包！直線加速賽「檳榔號」翻車

關鍵字：

成美文化園彰化紫薇獅子座

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面