粉紅夢幻！台版兼六園紫薇花海盛開　「情侶」進園免費

▲成美文化園紫薇花季盛開。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今夏必訪的景點！永靖鄉成美文化園，迎來6-9月的最仙花季，數百棵紫薇花開遍整個園區，將原本綠意盎然的庭景染成粉紅色的仙境美景，園方規劃情人節花季活動，凡是「肉食系情人」生肖屬虎、星座為獅子座本人免費，或出示情侶間「互咬照」、登山跑馬拉松及健身房等圖，皆半價優惠。

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成美文化園指出，紫薇花又名愛情樹、百日紅，傳說只要站在紫薇花樹下，就能得到紫薇花神的祝福，擁有一生一世美好的愛情；成美文化園占地十公頃，遍植百年日本黑松、真柏、羅漢松、楓港柿、紫薇花等百年珍貴樹種，其中的550年紫檀、220年日本黑松更是鎮園之寶，園方請來日本庭師設計：枯山水景、白砂青松庭、瀑布、天然畫框、池庭，更是園內的五大看點，是來彰化旅遊景點的第一首選。

「成美紫薇花季」除了滿園盛開的粉紅紫薇，檔期主打情人體驗活動，7月份全新推出「紫薇玩絹印」DIY體驗，指定期間內每週日提供情侶、夫妻、12歲以下兒童免費DIY絹印體驗，數量有限贈完為止；除此之外，還有情侶實境解謎、浪漫打卡裝置、情人主題門票優惠、百年夫妻樹祈福、手作絹印體驗，以及夏季限定的紫薇花意象冰淇淋、汽泡飲等，讓來訪的旅人們清涼一夏！

至於7月份加碼指定情侶「肉食系情人」、「健人腳勤」入園免費！「肉食系情人」：生肖屬虎、星座為獅子座本人免費，或出示「情人雙方互咬照片」享半價；「健人腳勤」秀出本人六塊腹肌照、健身房會員卡、馬拉松參賽證本人免費，或出示「情人一起運動的照片」享半價（限健身房、馬拉松、登山）。

成美公堂也是彰化縣目前唯一榮獲文化資產局「古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良獎」的歷史建築，「百年成美公堂」為二進雙護龍建築格局，園方聚集多位國寶級匠師，耗費7年時間將修舊如舊，保留傳統剪黏、古時常民生活文化，原本沉靜內斂的過水廊，吊掛百把油紙傘裝置藝術，讓來訪的旅人們能深度探索文化。

園內有「松柏軒景觀餐廳」，外觀為現代質樸簡約清水模，是由日本庭師石田京市以28年的職人積累，為禪風庭園風貌注入美學，可近距離欣賞宛如山水畫般的景觀，餐廳亦獲行政院環境保護署頒發「綠色餐廳」，近期在饕客的期盼下首次開放「松柏之夜」用餐完畢後能夜遊成美東園區，餐廳亦提供婚宴、桌菜、午宴、午茶、晚宴、素食等服務。