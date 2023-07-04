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家具街「5店連環燒」！單親媽煮飯釀禍…天價求償金額曝光

▲2021年7月1日彰鹿路發生火警延燒5店面。（圖／翻攝自彰化踢爆網 及彰化縣政府提供）

▲彰化秀水鄉一間小吃店前年發生火警，延燒到附近5間店家。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

記者閔文昱／綜合報導

彰化縣秀水鄉彰鹿路2021年7月發生火警波及5間店面，經調查，是印尼新住民單親媽王女經營印尼小吃店，在使用瓦斯煮飯鍋後，未將營業用電鍋的瓦斯控制鍵拉起關閉火源，也未將瓦斯鋼瓶確實關閉，因而造成瓦斯洩漏引發大火。其中一間遭波及店家事後向王女提出8500萬元賠償，法院近日判決，王女須賠償850萬元。

這起意外發生在的家具佛具街彰鹿路，一間印尼小吃店2021年7月1日上午突然起火，共造成5間包括印尼小吃店、家具店的鐵皮屋燒毀，火災面積超過500坪，由於每間鐵皮屋店面之間的防火間距不足，屋內都是大量易燃物品，造成火勢一發不可收拾，財物損失無法估算，所幸没有造成人員傷亡。

▲2021年7月1日彰鹿路發生火警延燒5店面。（圖／翻攝自彰化踢爆網 及彰化縣政府提供）

根據判決書內容，王女自2018年於彰鹿路租屋經營印尼小吃店，當天上午8時22分許使用瓦斯煮飯鍋後，未將瓦斯煮飯鍋保溫母火之控制鍵拉起以關閉火源，亦未將瓦斯鋼瓶確實關閉，因而造成瓦斯洩漏遇火源引燃，延燒周邊可燃物，火勢逐漸向四周擴散，向上方延燒二樓。

除了小吃店全面燃燒，火勢也向東側依序延燒到建築物倉庫、「薪鎧家俱行」、「鴻華雕刻部」、向西延燒到「沐作家俱行」、「呈財家具行」也波及相隔一巷的「勝順機車行」外牆及玻璃因火災高溫而受熱破損。

▲2021年7月1日彰鹿路發生火警延燒5店面。（圖／翻攝自彰化踢爆網 及彰化縣政府提供）

▲2021年7月1日彰鹿路發生火警延燒5店面。（圖／彰化縣政府提供，下同）

受害屋主及店家事後向王女提出賠償，其中一名業者指出，由於店內神轎、供桌、設備全都燒毀，造成一輩子的心血付之一炬，且1年期間無法營業，要求王女賠償8500萬元，另外也向當時承租給王女的2名屋主許男及二房東李男，請求連帶賠償。

對此，彰化地方法院指出，王女未注意操作瓦斯煮飯鍋的正確方式，導致火災事故發生，與屋主和二房東並無關連，因此判王女須賠償850萬元。

▲2021年7月1日彰鹿路發生火警延燒5店面。（圖／翻攝自彰化踢爆網 及彰化縣政府提供）

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