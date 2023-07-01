彰化飛行場競速「檳榔號」翻車　出事前參賽帥氣畫面曝光

▲檳榔號在飛行場參加賽車，卻意外翻覆。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化順風飛行場今、明兩天出借飛行跑道場地，舉辦彈射嘉年華、直線加速賽，中午發生1輛參賽車發生翻覆意外，這輛車名為「檳榔號」，前身是賽車教父廖老大的「打龜號」，曾以0-400公尺8.59秒的最速成績，打破亞洲紀錄，轟動一時，今天翻覆前起跑帥氣的畫面也曝光。

▲檳榔號起跑。（圖／民眾提供）

檳榔號一身亮綠的外表，在賽道令人矚目，彈射出去後，加速度下，不到幾秒鐘便超越其他車輛，很快消失在鏡頭內，隨即傳出失控翻覆意外，不少車友擔憂狀況嚴重，所幸凃姓駕駛自行脫困僅肢體拉傷送醫觀察。

今天吸引全台不少愛好極限加速的汽車族參加，有不少人在起點觀看，有人看到檳榔號想念起打龜號，曾以測出0-400公尺8.59秒的最速成績，打破亞洲紀錄，轟動一時的帥氣模樣。

▲廖老大的打龜號0~400跑出8.59秒成績，打破亞洲紀錄。（圖／翻攝自賽車教父-廖老大臉書）

檳榔號車主是一名中部檳榔大亨、綽號小麥，他說，有可能是在賽道加速前進時、煞車距離沒有量好才會導致翻覆意外凃姓駕駛也是改裝車業者，在起跑前安全措施做得好，「人車都平安」，也感謝各界關心。

據了解，小麥今年3月間自廖老大購入打龜號，他將亮黃色的車身改裝為金屬綠，改名為「檳榔號」，並委託業者將車性能提升，跑出8.55秒成績，車速最高一度飆到時速308公里，距離車涯排行第一名只差0.04秒，爆發力相當驚人。

▲檳榔號外型帥氣十足。（圖／翻攝自抖音）