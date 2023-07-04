租金補貼彰化最高3600元...加碼補助最高1.8倍　800人申請

記者唐詠絮／彰化報導

行政院推動「300億元中央擴大租金補貼專案」今年下修到年滿18歲即可申請，昨(3)日開始受理申請了，彰化縣最高每戶補貼3,600元，另有針對成年未達40歲單身青年、結婚 2 年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢，加碼補助最高1.8 倍，今天開辦第2天，統計已超過800件，申請民眾相當的踴躍。

縣府工務處表示，今年申請時間為期1年6個月，時間從7月3日上午9點起至明年2024年12月31日下午5點，申請資格為成年人、戶籍在國內，家庭成員均無自有房屋，且家庭成員平均每人每月所得低於4萬2690元（彰化縣標準）， 若是未成年符合2種情況也可以申請，一是未成年從安置教養機構，或寄養家庭結束安置後無法返家。二是父母之一方已死亡，另一方非本國人。

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工務處指出，只要彰化縣家庭成員之每人每月平均所得低於4萬2,690元，且家庭成員均無房屋，無須設籍於租賃房屋所在地，即可提出申請。每戶補貼金額每月最高上限為 2,000-3,600元，另有加碼補貼，針對成年未達40歲單身青年、結婚 2 年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢，提供金額加碼補助 1.2-1.8 倍。

彰化縣政府提醒申請民眾，今年年滿18歲就學中在外租屋者就可提出申請、新戶隨到隨辦、補貼追溯自申請日。受理方式有線上申請、郵寄申請及臨櫃申請，呼籲有租屋需求的民眾踴躍提出申請，如欲進一步了解租金補貼相關資訊可至「300億元中央擴大租金補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx)查詢或電話諮詢工務處建築工程科。