　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租金補貼彰化最高3600元...加碼補助最高1.8倍　800人申請

▲彰化租金補貼申請超級熱門。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

行政院推動「300億元中央擴大租金補貼專案」今年下修到年滿18歲即可申請，昨(3)日開始受理申請了，彰化縣最高每戶補貼3,600元，另有針對成年未達40歲單身青年、結婚 2 年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢，加碼補助最高1.8 倍，今天開辦第2天，統計已超過800件，申請民眾相當的踴躍。

縣府工務處表示，今年申請時間為期1年6個月，時間從7月3日上午9點起至明年2024年12月31日下午5點，申請資格為成年人、戶籍在國內，家庭成員均無自有房屋，且家庭成員平均每人每月所得低於4萬2690元（彰化縣標準）， 若是未成年符合2種情況也可以申請，一是未成年從安置教養機構，或寄養家庭結束安置後無法返家。二是父母之一方已死亡，另一方非本國人。

▲彰化租金補貼申請超級熱門。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

工務處指出，只要彰化縣家庭成員之每人每月平均所得低於4萬2,690元，且家庭成員均無房屋，無須設籍於租賃房屋所在地，即可提出申請。每戶補貼金額每月最高上限為 2,000-3,600元，另有加碼補貼，針對成年未達40歲單身青年、結婚 2 年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢，提供金額加碼補助 1.2-1.8 倍。

彰化縣政府提醒申請民眾，今年年滿18歲就學中在外租屋者就可提出申請、新戶隨到隨辦、補貼追溯自申請日。受理方式有線上申請、郵寄申請及臨櫃申請，呼籲有租屋需求的民眾踴躍提出申請，如欲進一步了解租金補貼相關資訊可至「300億元中央擴大租金補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx)查詢或電話諮詢工務處建築工程科。

ET快訊
快訊／MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

英退伍軍人挑戰「孤岩生活60天」　30天就失敗急call海警隊救援

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

台啤雲豹確定告別國體大　下季與PLG領航猿共用主場桃園巨蛋

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

穿比基尼享1折優惠！王品5鍋物品牌推澎湖海鮮祭　花襯衫也有88折

畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

輪胎維修「突爆炸噴飛」　男僅差1步距離逃過一劫

生活熱門新聞

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

新一代水電工！　31歲年收200萬

酷夏！今年最高溫要來了　最熱時間曝

男童戴「智慧手錶爆炸」疑某牌產品…業者說話了

越南網軍攻擊大牙　「駭客始祖」揪來源：是同家公司

學校「禁愛令」學生怒投訴教育部　主任竟廣播開嗆：我知道你是誰

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

于美人選立委改名了！秀出新身分證

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

批核廢存放新北市府不負責任　鄭文燦：盼侯市長扮演負責任首長

國民黨總統參選人侯友宜昨接受媒體人趙少康專訪，稱若確保萬無一失的話可以重啟核四，立場似乎大轉彎，被質疑是為了選票忘記說過的話。對此，行政院副院長鄭文燦說，「過去對核廢料的安全存放，新北市政府是不負責任的，不管是除役方案或者重啟方案，核廢料安全處理一定是前提，「我們希望侯市長在這方面，能扮演負責任首長的角色」。

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

政院稽查巴比妥結果出爐　168家次違規

政院稽查巴比妥結果出爐　168家次違規

中央租金補貼7/3開跑　高市加碼補貼

中央租金補貼7/3開跑　高市加碼補貼

300億租金補貼開跑！3寶媽「中低收」月領8200元

300億租金補貼開跑！3寶媽「中低收」月領8200元

關鍵字：

租金補貼彰化工務處行政院無殼族

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面