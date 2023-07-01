沿海村落塞50座畜牧場！再建肉雞場　彰化村民大炸鍋

▲漢寶村有畜牧場業者將整地養８萬隻肉雞，引發居民抗議。（圖／漢寶村長鄭鵬豐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化西南角芳苑鄉漢寶村，有美麗的濕地，村內卻有養家禽及豬牛羊有超過50場畜牧場，近日又有業者整地將在緊鄰住宅區復養8萬隻肉雞，引發村民大炸鍋，成立自救會，在芳漢路旁搭起帳篷準備跟業者長期抗爭，今天有超過百名村民抗議，「臭死了，被迫與雞同住」，要求還給村民一個好的生活環境。

村長鄭鵬豐表示，近期引發村民強烈反彈的牧場，未經與地方溝通而執意開發興建。召致村民集結抗議，該新建雞舍為處於村民居住密集區，嚴重影響村民生活環境，以致村民強烈反對雞舍興建。

▲漢寶村有畜牧場業者將整地養８萬隻肉雞，引發居民抗議。

鄭鵬豐指出，漢寶村畜牧業的密集度已讓村民非常的反感，光是新建畜牧場，緊鄰住宅區周遭200公尺內就有20處，原本的惡臭味就讓村民無法接受，業主又執意復見將養8萬隻肉雞，讓村民忍無可忍，引發這次的抗議行動。

村民無奈的說，入夏以來漢寶村空氣中瀰漫一股惡臭的味道，讓村民一直在「漢寶園大小事」的社團反應，引發村民熱烈的討論要相關單位重視。相關單位卻無法可尋，業主以取得相關合法執照將整地興建，更讓村民火大。

▲漢寶村有畜牧場業者將整地養８萬隻肉雞，引發居民抗議。

鄭鵬豐說，只要開車行經台61線及台17線一聞到超臭的味道，就知道漢寶村到了，真是漢寶的悲哀，在業主不理村民的建言下，近日直接動工興建，村民只好自主籌資搭帳篷抗議，希望漢寶村民凝結一股反對的力量，不願讓生活環境向下沉淪。

漢寶村民強烈要求，相關單位應重視村民的訴求，及村內原有畜牧業應提高自我管理及提升養殖環境，還給漢寶村民一個好的生活環境。