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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法務部祭千萬檢舉獎金防大選受擾　賴士葆反問：撒幣政策就OK？

▲▼賴士葆28日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

為了防止境外敵對勢力及網路選舉賭盤介入2024台灣大選，法務部修訂《鼓勵檢舉妨害選舉案件要點》，將檢舉破案獎金提高為最高2000萬元，警告台商等特定人士不要以身試法。對此，國民黨立委賴士葆4日則在臉書反問，政府不停的綁樁、撒錢，在選前企圖改變國人自由意志行使投票權，這無異於賄選，就OK嗎？

賴士葆提到，檢察總長邢泰釗稱修法是要嚇阻從事妨害選舉的人，讓國人能以自由意志行使投票權，他認為，以上的論述沒有問題，但他要請問邢泰釗，「政府不停的綁樁、撒錢，甚至全面補助，OK嗎？」

賴士葆舉例，政府最近宣布200多億發給就讀私大生每年每人發3.5萬以上，高中職生免學費，不排富全面發，他直言，在選前企圖改變國人自由意志行使投票權，這無異於賄選；此外，他質疑，在選舉期間，政府的基金甚至公股行庫都銜命提供資源給執政黨提名的候選人，製造斷點規避立法院的監督，讓在野黨與執政黨的提名人處在資源不對等的戰爭，政府訂定遊戲規則，只許州官放火不許百姓點燈，執法的公平準則在哪裡？

賴士葆再指出，過去修定所謂的《反滲透法》特別針對境外勢力介入選舉，撲天蓋地的抓賄選，結果去年九合一選舉有3例，其中2例都為里長候選人接受陸方資助的快篩試劑發送給選民，他大嘆，大張旗鼓用大砲伺候境外勢力，抓到的是不成比例的小鳥。

「拿到百元快篩試劑VS一個家庭拿到14萬元以上的學費補助，哪個會改變投票意志？」，賴士葆批評，蔡政府不停的綁樁撒錢，冠冕堂皇的用納稅人的血汗錢來輔選，鞏固自己的政權，境內勢力公然介入選舉，比起境外的勢力殺傷力厲害千萬倍，卻沒有罰則，還變成德政，公平嗎？

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