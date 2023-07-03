賴清德只要CPTPP、拒服貿　藍批「自我矛盾」：做台獨金孫大夢

▲國民黨團上午於黨團記者室召開「只要CPTPP！ 不要服貿？ 賴清德裝睡叫不醒？」記者會，立委賴士葆、林為洲、李德維出席。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／新北報導

民進黨參選人賴清德近期選務行程中談話指出「重談服貿就是一中市場」，國民黨團今早（3日）召開記者會，指出台灣無論是加入CPTTP還是RCEP，都必須要跟會員國談消除關稅壁壘和貿易障礙問題，也都無法避免要和中國大陸進行經貿協議談判，「若賴清德認為談服貿是陷入一中市場，那你要怎樣加入CPTTP？又要如何迴避與中國大陸進行貿易協議？」

藍委賴士葆表示，賴清德對外宣稱不要服貿、只要CPTTP的說法，根本是在唬弄台灣百姓，當初蔡政府開放美國萊豬，時任行政院長的蘇貞昌告訴國人，「吃美國萊豬有助於台灣加入CPTTP」，結果台灣人吃了萊豬，有加入CPTTP嗎？台灣人也吃了日本核食，加入CPTTP嗎？

賴士葆指出，台灣、英國和中國，同時間在2021年申請加入CPTTP，英國在今年7月生效，反觀台灣連CPTTP工作小組都沒有加入，且CPTTP佔台灣整體貿易量僅24%，以東協10國為基礎的RCEP佔台灣整體貿易58%，蔡政府卻不加入，就只因為RCEP是中國大陸主導，這就是政治干預經濟。

賴士葆分析，台灣和中國爭取加入CPTTP的困難度非常高，因為台灣目前對中國還有2000多項產品禁止進口，蔡政府一直隱瞞、不跟國人說實話。賴清德又說「挺服貿的人，不要支持他。」這就是賴清德走向台獨金孫具體的第一步，徹底與中國大陸切斷、脫鉤。

藍委林為洲指出，兩岸之間「談，比不談好」，至少可以降低衝突、降低火氣，避免擦槍走火，賴清德卻在南部跟支持者說，「服貿是一中市場，誰提服貿，就不支持他。」林為洲強調，台灣與大陸之間的經貿往來，無論是進、出口都佔第一，兩岸能夠不談嗎？賴清德的語言完全是為了選舉。

林為洲強調，服貿可以談，任何一項國際經貿組織加入過程都可以談，在簽訂任何協議之前，都必須先經過國會審查、同意後生效，各國皆是如此。林痛批，賴清德說不能談是為什麼？就是為了深綠選票、為了洗人民的腦，凸顯自己是「抗中保台」，別人都是「親中賣台」，選舉選到不顧現實、自我矛盾，這樣的人，會是最好的總統參選人嗎？

藍委李德維則質問，民進黨和賴清德為台灣做了什麼？難道還要在經濟上「逢中必反」嗎？多數台商都和RCEP會員國往來，難道蔡政府不該幫助台商、中小企業進入RCEP國家進行經貿往來嗎？以獲得相關關稅優惠、貨物便利的待遇嗎？蔡政府的作為，完全和台灣人的利益、台灣經貿利益背道而馳。