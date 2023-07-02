住家騎樓停車「8小時吃4張罰單」　南警：民眾檢舉依法告發

記者林悅／台南報導

台南有鄭姓民眾將車輛停放在自家門口騎樓，遭台南市警六分局金華所在8小時內連開4張罰單，引起鄭民不滿，認為警方且皆未通知住戶移開車輛，並透過媒體放話恐嚇，鄭男表示他全程電話錄音，絕不向惡勢力低頭。

▲台南1名鄭姓民眾在自家騎樓地停車，卻被人連續向110檢舉，市警六分局警方查處屬實，依法逕行舉發違規停車。（圖／民眾提供，下同）

鄭姓民眾指出，他7月1日晚間7時31分許，接獲1名媒體記者來電詢問有關端午連假期間，他將車停放於自家宅騎樓違規一案，而向相關單位陳情金華派出所於短短幾個小時連開3張單，皆未通知住戶移開車輛。

鄭男表示，他本人於當天返家後就立刻把車移開皆未再停於騎樓，並於隔日停放自家門口，又遭遇投訴檢舉於離路口約20公尺處剝落多年間斷不清的紅線被開單，他向有關單位陳情確實紅線不清有爭議。又於隔日晚間停於家扶中心門口，皆未有任何紅線位置，又遭到投訴違規！只好去現場與金華派出所員警當面釐清真相、證明並未違停。並於隔日就找合法停車場，未再停該處，也未要求警方不要開單及銷單。

鄭男指稱，該名記者來電就言明他對警方開單不滿，要警察局長去立法院報告，並用隱喻方式羅織罪名，套話恐嚇要刊登他的本名。他本人立即表示全程電話錄音，絕不向惡勢力低頭！鄭男強調，警方處理公務他本人皆未作任何行政干預，警方卻放話給媒體恐嚇他本人羅織罪名。警方執法不公並針對特定對象，他皆未曾檢舉不法，台南市警方今日居然要找記者來恐嚇他，請長官主持公道！

鄭男強調，他對在自家騎樓地停車被警方開單告發的3張違規單他沒有意見，但他對門口停車，因該處紅線標識不清而被告發違停有意見，所以才陳情。

台南市第六分局副分局長林佳輝指出，警方於2023年6月即接獲民眾連續以110向市警局檢舉違停事件，警方派員前往查處，發現違規屬實，即依道安條例56條逕行舉發，其中並沒有接獲民代電話。因道路交通管理處罰條例第3條第1項規定：道路：指公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方，所以騎樓係屬道路可供通行，且85條第1項規定，逕行舉發汽車有第56條第1項、第2項或第57條規定之情形，而駕駛人、汽車所有人、汽車買賣業、汽車修理業不在場或未能將汽車移置每逾2小時，得連續舉發之。也就是駕駛人在同一地點違規停車，駕駛人不在場，超過2小時未將車輛移置，警方可連續舉發，請民眾勿違規停車以免受罰。