批陳耀祥捨棄獨立與專業　賴士葆：學者從政最負面的典範

▲賴士葆28日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）



記者詹宜庭／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）28日審查鏡電視申請負責人、公司章程變更暨換發執照，與有線電視業者上架案，在主委陳耀祥與3位委員同意下，以4:0通過兩案。對此，國民黨立委賴士葆29日痛批，陳耀祥捨棄獨立與專業，不顧程序正義，踐踏公權力還有獨立機關的公信力，自甘成為替政治效犬馬之力的棋子，可說是學者從政最負面的典範。

賴士葆今日透過臉書發文表示，NCC強勢主導鏡電視在7月份上架86頻道，這是獨立機關沉淪成為政黨附屬機構的極致醜聞，陳耀祥捨棄獨立與專業，自甘成為替政治效犬馬之力的棋子，可說是學者從政最負面的典範。

賴士葆認為，鏡電視要上架的條件，可以說先天不足後天失調，在全民眾目睽睽之下，即便千瘡百孔，陳耀祥一路以來鴨霸強勢主導兼指導，拼著命也要讓鏡電視通過上架，從流出的錄音帶清楚的談到讓鏡電視上架是蔡英文的旨意，前行政院長蘇貞昌指示陳耀祥要盡速核照，府院黨介入痕跡，斧鑿斑斑。

賴士葆說，鏡電視至今補件30多次，是其他家申請補件的3倍多，且其籌備過程爆發財務之亂，還有董事高層角力內鬥，一個月內換了4個董事長，這是空前的紀錄。陳耀祥被法院列為他字案凟職的被告，立法院要求「調查有結果，才可以繼續審查」，然而，陳耀祥藐視國會不顧程序正義，仍主導昨天的會議強渡關山。

賴士葆指出，NCC昨日竟管制電梯、封鎖建築物內部重要通道，違反消防法規，將火災逃生的安全門上鎖，一個國家公務機關不敢開大門審查，只有見不得人雞鳴狗盜的勾當才需要如此遮遮掩掩的黑箱作業。

賴士葆批評，民進黨執政七年多，不惜毀諾當年追求黨政軍退出媒體理念，公然插手伸入媒體。眼看選戰在即，陳耀祥替民進黨再下一城，增添綠色電視台，盡一切辦法要讓鏡電視立即上架。他說，鏡電視是近10年來唯一拿到執造的新設新聞台，陳耀祥不顧程序正義，踐踏公權力還有獨立機關的公信力，整個過程粗糙到令人不忍睹。