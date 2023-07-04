1張「抬鐘人」引3.6萬人朝聖！釣出「瞄利人、髒畫人」來報到

▲網友拍下裝置藝術照片，大玩「抬鐘人」諧音梗。（圖／翻攝自路上觀察學院）

圖文／CTWANT

只能說，真的是高手在民間。近日有網友在臉書社團貼了一張照片，並且用其取諧音「抬鐘人」，結果除了受到網友的熱烈歡迎外，還意外吸引不少網友前來發揮創意，截至目前為止，該則貼文已經獲得3.6萬讚、1.6萬則留言，想要看到全部的網友留言，還得考驗電腦的硬體效能。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他貼出一張男性雕像背扛著著時中的照片，並且在照片的文案位置表示「抬鐘人（台中人）」。結果這篇諧音梗的發文，意外獲得廣大的網友回響。

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這篇貼文除了廣受網友好評外，也吸引到不少網友發揮自己的創意，就有人貼上《名偵探柯南》中主角使用手錶麻醉槍的畫面，併搭配「瞄利人」，讓不少網友笑彎了腰，更獲得1萬多個讚。

▲網友瘋玩地名諧音梗。（圖／翻攝自路上觀察學院，以下同）

除此之外，也有網友貼出MLB選手祖馬亞（Joel Zumaya）在2010年賽中手腕骨折倒地照，搭配「難投人」；貼出日本AV男優加藤鷹的照片，搭配「永康人」；貼出滾水煮雞蛋的畫面，搭配「淡水人」；貼出偷取物品的星星照，搭配「逃猿人」，只能說網友的創意真的十分強大。

也由於網友回應實在太過熱烈，太多神創意背隱藏在留言中，而且無法全數開啟閱讀。不知是否因為如此，稍早管理員已經關閉這則貼文的留言功能。

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