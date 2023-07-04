「以為妳減肥了」！婚攝曝新人互動「5行為」斷言：婚姻不會長久

▲一篇關於婚攝和婚姻長久關係的貼文引起熱烈討論。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婚禮除了是愛情的見證，也是美好回憶的軌跡，但近日關於「婚禮攝影」的話題廣受討論。有網友發文詢問，「婚禮攝影師們，你們覺得『他們不會持續太久』的時刻是什麼？」吸引不少自稱是攝影師的人來回覆，目前已累積超過8千則留言。對此，有人提到新郎不與新娘眼神接觸，也有人說新娘看起來並不開心，更有人坦言曾看見新郎和未來的岳母親熱絡，雖然每個人所遇到的狀況不同，但共通點是最終都結束了婚姻關係。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，上（6）月有位匿名網友在Reddit上好奇地發文，以「婚禮攝影師們，你們覺得『他們不會持續太久』的時刻是什麼」為題，希望聽到一些有趣的內幕八卦。很快地，這篇貼文就吸引了不少人來討論，除了婚禮攝影師，也有伴娘、伴郎、參與者，甚至新郎、新娘本人前來分享，現在更已超過8400則留言。

一名網友表示，他參與拍攝過幾場拍攝，在錄影採訪的橋段，新郎被問到為何向女方求婚，新郎回答「結婚的壓力」，而他們僅持續了2個月就離婚了。另一位攝影師網友分享，新娘和新郎在結婚當天就分開吃招待晚宴，而新郎更以「太累了」的名義，拒絕拍攝新人夫妻照片，更說直接把他的頭修圖弄上去就好，而這對夫妻3個月後就離婚了。

一位婚禮設計師透露了他遇過的多起案例，當詢問某個新郎想要什麼樣式時，他完全不在乎，只想在7時30分前看到球賽。而另一個新郎看到新娘的第一眼，並不是誇獎她漂亮，而是吐槽衣服太糟糕，還稱「以為妳減肥了」。還有一位新娘親自指出，她在自己的婚宴上卻得不斷尋找新郎在哪裡，待找到時也不搭理她，而她也認為這是她一生中遇到最可悲的事，這段婚姻還持續了4年。

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