趁她出國男友「爬床戰學妹」！妹子整晚狂哭：他明明那麼愛我

▲女大生才剛出國短短1周，男友竟偷吃系上學妹。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

伴侶不在身邊出軌機率有多高？一名女大生與學長交往了2年多，小倆口感情也一直很穩定，沒想到日前她才出國短短一周，返國後男友竟向她坦承「爬上學妹床」，為此她崩潰哭了一整晚，決定掰了偷吃男。

該名女大生在Dcard發文抱怨，男友是同系學長且已經畢業，2人至今同居了一年多，彼此價值觀相通，也有共同的興趣，甚至拜訪過男方家長好幾次，「我一直覺得很幸運能夠遇到對我這麼包容又很合得來的男生。」

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原PO指出，上個月底她跟家人出國遊玩，才離開男友身邊短短一個禮拜的時間，沒想到男友竟趁機偷吃系上學妹，事後還向她坦承「怕學妹懷孕」，讓她心碎大哭，「他明明那麼愛我，每次都說我不在的時候很想我，沒陪在他身邊睡覺他都睡得很不安穩，還做這種事？」

「我到底還能相信什麼，道歉到我都麻木了！」原PO透露，儘管男友一直向她道歉求原諒，但她已經絕望到無法繼續走下去，決定向男友提分手，「這種事發生在自己身上真的好茫然，人怎麼可以說變就變...」

貼文曝光後，網友紛紛留言打氣，「感謝上帝讓妳及早認清男友的人品，沒有讓妳浪費更多青春在不值得的人身上」、「先給你一個抱抱，狗男女真的都給我下地獄」、「2年情敵不過新鮮感」、「慶幸前任沒有耽誤妳太長的人生，值得慶祝！」

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