　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

▲▼ 。（圖／）

▲服務生上菜時叫了2聲「阿姨」，女子竟然心生不滿。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

有些女性很介意被別人叫阿姨。近日大陸一名婦女在餐廳用餐時，不爽被服務生叫了2聲「阿姨」，不願意付錢，還向店家索賠2000元人民幣（約新台幣8593元）。對此，店家最後幫女子打了8折。

據《九派新聞》報導，大陸廣東廣州本（7）月1日一名婦女在餐廳吃飯，上菜時被服務生叫了2聲「阿姨」，竟然心生不滿，向店家要了2000元人民幣（約新台幣8593元）賠償金，而事後服務生也向女子道歉。拍攝者說，叫1聲1000元人民幣（約新台幣4293元），真是奇葩，女子還不付錢。店家回應，可能是廣東習俗不同，這邊不喜歡被叫阿姨，但她確實50歲左右了，服務生20多歲，最後他幫女子打了8折。

此文曝光後，網友紛紛留言「這是找理由吃霸王餐」、「反正打折，還不如一開始喊奶奶」、「警察沒有法律可依嗎？息事寧人這一套也是無力吐槽」、「都5、60了還不准別人叫阿姨，我之前也碰到一個這樣的」、「廣東話應該叫她八婆」、「在中國，50多歲被20多歲喊阿姨，都是對方給予的尊重，憑什麼拒絕買單還索賠？不要用地方文化來掩蓋自己的壞」。

也有人疑惑那到底要叫什麼，有人給出解答「叫大姐啦。以前給故宮賣飾品的時候同事教的，年輕的喊妹妹或者美女或者小姐姐，30-40的喊姐，50-60大姐，70往上才是阿姨」、「一般年輕叫靚女，年長叫靚姐，阿姨在廣東應該和在北方大媽差不多的語義，雖然字面是個正常稱謂，但是包涵了點那種貶義」。看影片點我。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
校門開不亞於鬼門開　學生惡搞拿手扶梯當溜滑梯…網怒批：誰家的猴子
金曲34／轉播運鏡惹諸多負評　沈春華心疼：是否可給幕後人員更多鼓勵
他住院每到「這時間」總濕濕的…床單還一灘水　命理師曝恐怖原因

ET快訊
烏克蘭揭俄4軍機「墜毀真相」
快訊／Apple痛心發聲！解答「跟黑人關係」
快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標
12星座「7月運勢」曝！
下體流湯3天！他認了「危險性行為」回診醫驚見紅斑
蔡徐坤被爆假親密照「17分鐘後律師已報警」！網糾疑點：有可能
史上最小清潔隊員「15歲錄取」　月入至少3.3萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

給錢才能走！陸客扣留馬國機場15小時　旅遊部長闖關救人遭批濫權

畢業生失業率創新高　陸官媒：「慢就業」不是貶義詞

平潭「台灣小鎮」免稅城升級亮相　300多家台灣廠商入駐

正妹隆鼻手術慘喪命！離譜診所「連夜改名」繼續營業

奧客「被服務生喊阿姨」超氣！拒絕買單還索賠8千　餐廳大氣反制

中韓回暖？　王毅與南韓外長「互邀爬山」

陸客團遊法國遊覽車被砸　陸外交部：已提前結束行程返國

美參謀長稱「解放軍2027統一台灣」　陸外交部痛批炒作威脅論

俄海軍總司令訪中　李尚福：中俄海軍為維護世界和平作出積極貢獻

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

姊妹發現瘦弱奶貓暖置紙箱　隔天開門驚見牠攀門求收編

不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

給錢才能走！陸客扣留馬國機場15小時　旅遊部長闖關救人遭批濫權

畢業生失業率創新高　陸官媒：「慢就業」不是貶義詞

平潭「台灣小鎮」免稅城升級亮相　300多家台灣廠商入駐

正妹隆鼻手術慘喪命！離譜診所「連夜改名」繼續營業

奧客「被服務生喊阿姨」超氣！拒絕買單還索賠8千　餐廳大氣反制

中韓回暖？　王毅與南韓外長「互邀爬山」

陸客團遊法國遊覽車被砸　陸外交部：已提前結束行程返國

美參謀長稱「解放軍2027統一台灣」　陸外交部痛批炒作威脅論

俄海軍總司令訪中　李尚福：中俄海軍為維護世界和平作出積極貢獻

勞力士也「挺」的人工智慧　海洋保育專屬的「珊瑚園丁」

Apple親揭和大牙「隔空交戰原因」！　坦承：沒想到變成這樣

分享廳舍綠化推動經驗　新北攜手台中共朝淨零目標邁進

Apple難過發聲！解答跟黑人關係「沒不正常」：你們抹黑的是一個女生清白

把關外銷水生動物疾病　新北動保處定期採樣監測

歐洲新創越野車將推「霸氣皮卡」！英國速度節亮相　台灣有望導入

烏克蘭透露俄軍4軍機「墜毀真相」：愛國者防空系統跨境出擊

快訊／黃國昌、館長716上凱道　募資72分鐘就破200萬達標

新北淡水漁樂季開跑　體驗深度旅遊左岸風情

CL睽違6年來台！壓軸「飆唱50分鐘金曲回憶殺」嗨喊：Thank You Taipei

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

大陸熱門新聞

最狂重考生連考15次　終於放棄

世界首顆AI全自動設計CPU晶片

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

「你不跳不是人！」陸老翁開嗆　年輕人尋短墜樓

馬國旅遊部長闖關救陸客

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

美國獲通過重返聯合國教科文組織　中方投反對票

不爽服務生叫「阿姨」！50歲女拒買單還索賠8500

趁奶奶出門！一家3兒童15分鐘內被男鄰居全殺死

失火看熱鬧　他一問才知：燒的是我家！

奧客被服務生喊阿姨大罵！拒絕買單還索賠8千

恐怖影片曝！　陸男冷血輾過她15次

昆明女子隆鼻喪命　診所當沒事

畢業生公開幫「女學生顏值打分」

更多熱門

相關新聞

奧客被服務生喊阿姨大罵！拒絕買單還索賠8千

奧客被服務生喊阿姨大罵！拒絕買單還索賠8千

身為服務業最怕遇到奧客！近日在廣東廣州一家餐廳，一名大媽因被服務生叫了兩聲「阿姨」，直接大發火拒絕結帳，還要求店家賠償2000元人民幣（約新台幣8448元），這一事件引發了爭議和公衆關注。

12星座下半年運勢　雙子「小心爛桃花」

12星座下半年運勢　雙子「小心爛桃花」

鄭宜農「致詞用華語」遭批！他舉1實例讓人秒懂

鄭宜農「致詞用華語」遭批！他舉1實例讓人秒懂

日漫畫家握筆姿勢曝光　能畫出更長直線

日漫畫家握筆姿勢曝光　能畫出更長直線

12星座「7月運勢」曝！天蠍運氣絕佳

12星座「7月運勢」曝！天蠍運氣絕佳

關鍵字：

阿姨服務生周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大牙收私訊曝「黑人私下攻擊」：並不意外

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

芳療師指控NONO「無套性侵」

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

快訊／潤娥親揭「和俊昊真實關係」！　雙方時隔1小時正式回應

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面