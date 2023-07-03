不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

▲服務生上菜時叫了2聲「阿姨」，女子竟然心生不滿。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

有些女性很介意被別人叫阿姨。近日大陸一名婦女在餐廳用餐時，不爽被服務生叫了2聲「阿姨」，不願意付錢，還向店家索賠2000元人民幣（約新台幣8593元）。對此，店家最後幫女子打了8折。

據《九派新聞》報導，大陸廣東廣州本（7）月1日一名婦女在餐廳吃飯，上菜時被服務生叫了2聲「阿姨」，竟然心生不滿，向店家要了2000元人民幣（約新台幣8593元）賠償金，而事後服務生也向女子道歉。拍攝者說，叫1聲1000元人民幣（約新台幣4293元），真是奇葩，女子還不付錢。店家回應，可能是廣東習俗不同，這邊不喜歡被叫阿姨，但她確實50歲左右了，服務生20多歲，最後他幫女子打了8折。

此文曝光後，網友紛紛留言「這是找理由吃霸王餐」、「反正打折，還不如一開始喊奶奶」、「警察沒有法律可依嗎？息事寧人這一套也是無力吐槽」、「都5、60了還不准別人叫阿姨，我之前也碰到一個這樣的」、「廣東話應該叫她八婆」、「在中國，50多歲被20多歲喊阿姨，都是對方給予的尊重，憑什麼拒絕買單還索賠？不要用地方文化來掩蓋自己的壞」。

也有人疑惑那到底要叫什麼，有人給出解答「叫大姐啦。以前給故宮賣飾品的時候同事教的，年輕的喊妹妹或者美女或者小姐姐，30-40的喊姐，50-60大姐，70往上才是阿姨」、「一般年輕叫靚女，年長叫靚姐，阿姨在廣東應該和在北方大媽差不多的語義，雖然字面是個正常稱謂，但是包涵了點那種貶義」。看影片點我。

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