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網紅醫暴打兒「50巴掌」...逼罰跪1小時　離譜原因曝光！

獨／網紅醫師怒搧兒50巴掌原因曝！　不滿兒「講話沒重點」

▲一名陳姓醫師日前主動發文表示自己痛打小孩，主因僅是不滿小孩講話「沒重點」。（圖／翻攝自臉書／嘎老師 Miss Ga ）

圖文／CTWANT

一名陳姓醫師日前主動發文表示自己動手打了小孩，主因是過去太於溺愛3名孩子，才會導致他們生活自理能力低下，因此扮起黑臉對兒「打巴掌」，未料卻被生母爆料指出，所謂打巴掌是陳暴打小孩50幾個巴掌，讓生母緊急通報家暴。據悉，3名孩童只要稍微發出聲音，吵到值班返家休息的陳醫師就會被怒罰跪1小時，此次遭到怒搧巴掌的原因更僅僅只是陳醫師不滿小兒子「講話沒有重點」。

回顧整起事件，陳姓醫師和前妻育有2兒1女，5年前和前妻離婚後為3個孩子的監護人，其日前卻主動在臉書上發文表示，自己動手打了小孩，是希望孩子們能夠有良好的生活習慣並對自己負責，因此才會忍痛扮起黑臉，希望藉由「打」讓孩子知道該做什麼。

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不過陳醫師在臉書上指出孩童有惡劣低下的生活習慣，如今卻都被一一反駁，孩童表示，平日都是他們自己走路上下學，家中所有的家事也都必須自己負責，只要稍有不順爸爸的意，如沒倒垃圾，往往就會被關在陽光可以直曬的陽台裡，但實際狀況是社區規定7點前可倒垃圾，而他們安親班下課返家後就已超過規定時間，真的不是故意不倒垃圾。

大兒子只要稍微發出聲響，不小心吵到剛下值班的陳醫師，就會被其要求罰跪一小時；此次小兒子遭狂搧50幾個巴掌，主因就是陳醫師認為兒子「講話太囉嗦沒有重點」，且陳醫師還會要求小兒子「休息」一下再進房間繼續暴打，讓一旁目睹整個過程的小女兒當場嚇壞。

據悉，孩子們也怒控，陳醫師在貼文裡把他們寫得如此不堪，就連原本承諾他們不對外再提起的事件，如今弄得人盡皆知，輕易毀壞當初所許下的承諾，貼文所帶來的傷害更遠超過父親痛打他們所帶來的傷害，氣到直呼父親是「臭阿伯」。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案，再打113找社工

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