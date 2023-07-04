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推廣減塑行動「3年少用2萬個塑膠袋」　北一女社團獲志工菁英獎

▲北市教育局今表揚台新青少年志工菁英獎得主 。（圖／台北市教育局提供）

▲北市教育局今表揚台新青少年志工菁英獎得主 。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

「台新青少年志工菁英獎」日前揭曉，全台有近2千名青少年志工報名，台北市共有5名學生獲得「傑出志工獎」、23名學生獲得「奉獻獎」，松山高中獲得「服務教育楷模獎」、北一女中安普拉絲特φ青少年去塑聯盟獲得「社團影響力獎」。台北市教育局今（4日）頒獎表揚獲獎學生。

北市教育局表示，第23屆「台新青少年志工菁英獎」全台有近2千人報名，北市有大理高中陳柔蓁、台北美國學校簡鎂洇、自學生林可昕、復興實驗高中邱念謙及萬芳高中王詩雅等5位學生獲全台僅30名的「傑出志工獎」；另有天母國中黃子昕等23位同學獲得「奉獻獎」。松山高中獲得「服務教育楷模獎」、北一女中安普拉絲特φ青少年去塑聯盟則獲得「社團影響力獎」殊榮。

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北市教育局副局長陳素慧今表揚獲獎學生，鼓勵青少年用生命影響生命，將自身服務經驗分享給更多人，讓善行延續，發揮社會影響力，也改變整個城市人文，更讓世界看見台北人的愛與溫暖。

▲北市教育局今表揚台新青少年志工菁英獎得主 。（圖／台北市教育局提供）

▲北一女學生創立「安普拉斯特φ青少年去塑聯盟」獲頒社團影響力獎 。（圖／台北市教育局提供）

由一群北一女高中生在 2020 年 9 月創立「安普拉斯特φ青少年去塑聯盟」，與雙北縣市40多家餐飲和水果店家合作，推動環保袋循環計畫，並辦理環保講座，至今省下約 2 萬多個塑膠袋、觸及近 8 萬人，獲頒「社團影響力獎」。

該聯盟透過舉辦活動和推動教育等實際行動，鼓勵民眾自發性減少一次性塑膠使用，在合作飲料店家常設黑色環保袋，回收再利用塑膠杯架和塑膠袋，並與水果店家合作，舉辦集點換取折價券活動，吸引顧客自備環保袋，裝取水果減少塑膠袋使用量。未來希望在校內優化循環模式，發展成熟後複製至其他校園，甚至是企業場所，從鄰近地區開始逐步向外拓展至其他區域，擴大合作減塑範圍。

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