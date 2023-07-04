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北市營養午餐46校喊漲　新學年起每餐「最高漲10元」

▲台北市博愛國小。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市營養午餐喊漲，有46校確定漲價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新學年開始，家長的荷包要更縮水了！據台北市教育局統計，112學年度已有46所國中小將調漲學校營養午餐費，調漲學校約佔2成，平均每餐調漲3至10元，調漲後預估新學年後每餐平均餐費約59元，較111學年度平均餐費增加2元。

北市教育局表示，新學年度預計有46校調整午餐餐費，包括36所國小及10所國中，多數學校已逾5年未調整餐費，考量人事成本及食材成本增加，以及增加食材變化性等，平均調漲3元至10元。

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北市教育局指出，學校營養午餐若有漲價需求，事先要進行家長意願問卷調查，並達到6成問卷回收、6成同意，即可依調整價格辦理招標作業，但單次調漲以10元為上限。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，因應物價調漲、人事成本增加，去年北市學校營養午餐已有一批調漲，今年主要是還沒漲的學校補漲，目前各校平均餐費約60至65元，也有部分學校經過校內程序定價70元，加上政府補貼，每餐可吃到86元的預算，北市家長對供餐品質要求較高，普遍能接受餐費調高。

北市教育局表示，北市學校午餐每人每日另有16元補助，包括北市補助國中小學校午餐每週供應3次有機蔬菜及1次有機米，平均每人每日補助6元，112年共編列1.4億元，以及中央補助國產可溯源食材每人每日10元，112年度預估中央補助經費約 2.7億元。

北市教育局說，將持續補助約1.7萬名弱勢學生營養午餐費用，學期間國中小依各校餐費核實全額補助，高中職每人每日補助55元；寒暑假期間補助國中小弱勢學生每人每日65元。112年度持續編列逾2億預算協助，保障弱勢學生用餐無虞。

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