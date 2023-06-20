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北市續推私幼學費補助　今年8月起分三級「每年最高5.2萬」

▲台北市長蔣萬安宣布續辦私幼學費補助方案。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市長蔣萬安宣布續辦私幼學費補助方案。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市長蔣萬安今（20日）宣布，從今年8月起推出「私幼教育扶助差額補助方案」，只要父母設籍北市，家中2到4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，所得稅率未達20%，依私幼收費差異，分三級補助，每學年最高可補助5.2萬元。

台北市教育局今舉行「寶貝我愛你，私幼補助再提升」記者會，蔣萬安表示，已獲得議會追加預算，今年8月持續提供私幼學費補助，盼減輕家長育兒負擔。他說，自己也是三寶爸，對近期發生的新北幼兒園餵藥事件，感同身受，但也肯定教保人員的辛勞，因為自己的三個小孩也是多虧教保人員的協助長大。

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依據「台北市私幼教育扶助差額補助方案」，從今年8月起家中有2至4歲幼兒就讀台北市私立幼兒園，其與父母任一方或監護人共同設籍台北市，且最近一年綜合所得稅率未達20%者，家長可直接向幼兒園申請學費補助。

台北市教育局長湯志民表示，考量私幼收費差異，補助將分三級。第一級是月費在7276元以下，計算公式是以7276元減5000元，再乘以教保服務月數，舉例來說，若幼兒園月費是6833元、教保服務月數6個月，每學期的補助金額就是（6833-5000）X6=10998元。

湯志民說，第二級是月費在7277至1萬1276元間，一律每學期最高補助1萬3660元。第三級月費是1萬1277元以上者，每學期至少補助1萬3661元，最多補助2.6萬元，一學年最高補助5.2萬元。

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