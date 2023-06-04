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補習班招生電話擾民　北市教育局：「違反個資」最重停招處分

▲▼店面,館前商圈,館前路,館前商業大樓,補習班,北車,台北車站,H&M,月租,租金,,,。（圖／記者賴志昶攝）

▲北市教育局籲補習班嚴守個人資料保護法。示意圖，非新聞事件業者。（圖／記者賴志昶攝）

記者楊惠琪／台北報導

每年舉辦大型考試與畢業季都是補習班招生旺季，台灣青年民主協會近期接獲不少民眾反映，接到補習班的招生電話，質疑家長及學生個資遭非法外流。台北市教育局表示，民眾可紀錄通話日期與時間、班名、地址及通話內容，並透過1999或單一陳情系統陳情，若經查業者違反個資法，將從重裁處罰鍰，最重可處以停止招生處分。

台灣青年民主協會指出，每次接到補習班電話，許多學生都想問「你怎麼知道我的名字和電話？」部分補習班「神通廣大」，只要是學區內的學生，除了學生的姓名、年級、班級之外，家裡電話號碼、身分證字號、父母姓名和地址都精準掌握，許多學生感到不可思議也不堪其擾。

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根據教育部《短期補習班設立及管理準則》規定，補習班違法蒐集學生的個人資料，地方政府可以直接開罰；《個人資料保護法》也規定，補習班若利用個人資料行銷，當事人只要拒絕接受行銷，補習班就必須立刻停止用對方的資料行銷，若違法未改正，一次最高罰 20 萬元。

針對補習班擾人的招生電話，北市教育局提供處理4步驟，首先記錄通話內容或錄音、其次詢問補習班名、地址與對方資訊等，然後要求對方停止使用個資，最後透過1999陳情。教育局也提醒學生，不要隨意將班級通訊錄、畢業聯絡資料提供給他人，也不要在補習班試聽時任意留下自己或同學的個人資料或聯絡方式，避免觸法。

教育局指出，每年皆會針對校內人員宣導個人資料處理注意事項，並會定期稽核校內個人資料處理相關作業，以維護家長及學生權益，適逢大型考試及畢業季即將來臨，教育局重申補教業者應自律嚴守個人資料保護法相關規定，避免誤觸法網，經查核發現違法情事將嚴懲。

教育局呼籲，補教業者切勿取得來歷不明的個資推銷招攬，補教業者未能說明個資取得來源，亦無法舉證取得個資過程已獲當事人同意，即屬違反個資法情事，教育局將依法開罰，111年依據個資法裁罰補習班的案件共計9件，110年共有10件，兩年度的罰鍰總額近100萬元。

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補習班台北市教育局招生個資

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