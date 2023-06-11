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蔣萬安頒市長獎自曝「當年想拿沒拿到」　今天終於可以摸到獎狀

▲市長蔣萬安頒發市長獎。（圖／記者楊惠琪攝）

▲市長蔣萬安（左二）今頒發市長獎給北市國高中學生。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市公私立國高中111學年度畢業生市長獎頒獎典禮今（11日）登場，市長蔣萬安、教育局長湯志民逐一頒獎給784名高中生與1078國中生。蔣萬安致詞時自曝，自己就讀高中時就一直期待可以拿到市長獎，但很可惜沒拿到，今天終於可以摸到獎狀，而且頒獎比自己領到更有意義。

蔣萬安說，市長獎是求學階段最高榮譽獎項，自己就讀高中時也一直期待可以領到，但很可惜最後沒拿到，現在他以市長身份頒獎，笑說終於可以跟市長獎「沾上邊」、摸到獎狀，但強調自己可以頒發市長獎，比自己領到更有意義。

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蔣萬安也以期勉畢業生，未來在求學、職場可能也會遇到挫折、不如意的事情，重點是要有面對問題的態度，他以自己為例，當年從美國法律學院畢業後考律師執照，但第一次並沒有考上，當時心情很沮喪，尤其身邊許多同期的同學、朋友都考上了，後來他的老闆鼓勵他，「我並不期待一開始你會成為Super star，但我希望看到一個上升的取現」，這句話給他很大的鼓勵，也是讓他今天可以上台頒獎的關鍵。

111學年度榮獲市長獎高中學生共計有784位、國中學生有1078位。其中罹患腦性麻痺的天母國中學生徐浩銓，從小四肢肌肉張力過大，走路常跌倒，兩歲開始積極參與復健治療，但手功能部份還是欠缺精細動作，五歲時開始接觸地板滾球運動和游泳，利用休假時間培訓，並且征戰北、中、南的比賽，屢屢締造佳績。進入天母國中就讀後，持續維持滾球、游泳，並開始進行田徑項目訓練。

育成高中學生李睿珊，來自單親家境並不富裕，但性格樂觀進取，積極參與許多志願服務，將愛心化為助人力量，主動參與籌辦偏鄉教學計畫，曾榮獲第22屆台新青少年志工菁英獎，時時散發正能量。

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