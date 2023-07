英國男搭機突暴怒「想開艙門」　走道上暴衝！乘客英勇阻止撂倒他

▲英國乘客在飛機上突然暴走,試圖打開飛機艙門。(圖/翻攝自TikTok,下同)

記者張寧倢/綜合外電報導

愛爾蘭廉航公司瑞安航空(Ryanair)上周發生驚險事件,一名據說是職業拳擊手的27歲英國男乘客在準備飛往倫敦的航班上突然情緒失控、作勢打人,還暴跳如雷地大吼著「開門!開門!」兩名男性乘客勇敢地用身體阻擋了他,男子最終在起飛前遭趕下飛機,背影相當狼狽。

A British tourist tried to open the door on a crowded Ryanair plane flying from Zadar in Croatia.



When he ran to the door, two young men jumped on him and threw him to the floor. pic.twitter.com/taUp4nzkpD