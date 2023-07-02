英2寶媽染酒癮「每天喝掉3公升伏特加」　醫一度評估剩24小時可活

▲英國一名育有2個孩子的媽媽染上酒癮，險些要了她的命。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／ 編譯

英國30歲女子杜爾坎（Charlotte Durcan）過去一段時間有嚴重酒精成癮問題，每天早上醒來後先喝約半公升的伏特加，以克制顫抖，常常一整天下來喝掉了3公升。多次住院治療仍戒不掉酒癮，直到因多重器官衰竭送進加護病房，醫生警告她可能只剩24小時可活，還讓所有親友來見她最後一面。

根據鏡報報導，住在蘭開夏郡（Lancashire）的杜爾坎是育有2個孩子的母親，原本不喝酒的她大約3年前染上酒癮，而且逐漸失去控制，不但喝酒喝到而癲癇發作和昏厥，還發現只要沒喝酒就會開始發抖和出汗。

有一段時間，杜爾坎每天早上都要喝1品脫（約473毫升）的純伏特加，後來每天大約能喝掉3公升，「這確實是阻止我顫抖，對於我的不適和出汗有效。從那之後我就整天都在喝酒，但很顯然，當我手頭緊的時候會讓家人拿酒給我喝，我把所有錢都花在喝酒上頭了，所以有時候他們只會買給我幾瓶紅酒之類的。」

杜爾坎意識到自己不能沒有酒精的時候，才意識到自己嚴重上癮。第一次去醫院就被留院治療幾天，但回家後她立刻又繼續開喝，最後又回到醫院，這種模式反覆發生3、4次，直到她因為多器官衰竭而送進加護病房，情況升級至最嚴重的地步，她的心臟、肝臟和腎臟都衰竭了，醫生一度告訴家人她可能只剩24小時可以活。

杜爾坎說，醫生們從她的肺部抽出2公升液體，她住在加護病房三周，完全無法移動或說話，「我需要供氧，他們讓我所有的家人都來和我道別。我當時真的是在接受臨終照護。」幸運的是，她不知怎地「設法度過了難關」，住院康復後轉至康復治療中心戒酒。

如今，杜爾坎已經循序漸進地成功戒酒11個月，目前正在當地慈善機構當志工，幫忙宣傳反酗酒活動。她說，「我瀕臨死亡，所有的家人都認為我要死了，但我一點也不知道，因為我完全失去了知覺。這就是我酗酒2年後的結果。」現在他很期待戒酒滿一年的那刻到來，長遠目標則是找到一份全職工作。