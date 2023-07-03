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飢餓三十「齊飢體驗車」　開到南科國際幼兒園！

▲為了讓更多人認識飢餓現況，台灣世界展望會設計一部「齊飢體驗車」至全台巡迴，3日開至南科國際幼兒園與學童們互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為了讓更多人認識飢餓現況，台灣世界展望會設計一部「齊飢體驗車」至全台巡迴，3日開至南科國際幼兒園與學童們互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後疫情時代的全球危機，除了停不下的通膨及創新高的流離失所人口，全球更有十分之一的人口正在挨餓！為了讓更多人認識飢餓現況，台灣世界展望會設計一部「齊飢體驗車」至全台巡迴，3日開至南科國際幼兒園與學童們互動，以體驗式生命教育讓他們認識飢餓議題、拓展國際視野。

「橘色的車車來了！」南科國際幼兒園中班、大班的兒童們個個引頸期盼，看見車身為鮮艷橘色的齊飢體驗車開進校園時都雀躍不已；在老師的說明與引導下，學童們依序挑戰「齊飢卡路里」，在限時內挑選想送給飢餓兒童的救援糧食、掃瞄並計算糧食的營養價值，思考所選擇的糧食對於飢餓兒童是否足夠，反思自己平時要珍惜食物。

齊飢體驗車內陳列的救援糧食有木薯粉、麵粉、玉米粒、鹽、糖、沙拉油、水、白米等，兒童們幾乎都選擇了白米、玉米粒，因為這是他們喜歡吃的食物；阿君另外還選了糖，他說：「因為我覺得非洲的小朋友都過得很辛苦，希望他們可以吃到甜甜的味到。」

南科國際幼兒園以多元適性課程，帶領學童從遊戲中學習、激發潛能、建立自信，林秋娟園長十分肯定齊飢體驗車的體驗式生命教育，讓飢餓議題不只在書本中或新聞上被看見，而是可以用有趣的方式引起孩子學習的興趣，再將學習到的事物傳達給家人，林秋娟園長說：「當生活就是生命教育，也就讓每個孩子都能夠發揮正面的影響力。」

▲為了讓更多人認識飢餓現況，台灣世界展望會設計一部「齊飢體驗車」至全台巡迴，3日開至南科國際幼兒園與學童們互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聯合國於2015年宣布的「2030年永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)中，包含17項核心目標，指引全球可以共同努力、邁向永續，其中第2項目標即是確保糧食安全，消除飢餓。台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示：「受到氣候變遷、戰火衝突等影響，全球約有8.28億人正在面臨飢餓、超過1.08億人被迫流離失所，極需要社會大眾關注飢餓議題、展開救援行動。」

第34屆飢餓三十「翻轉危飢，救要現在-RESCUE NOW！」邀請社會大眾每人100元、認捐一個飢餓兒童的一日生命糧，為身處危難的飢餓兒童與家庭提供生存的希望，救援專線：(06)208-0378。

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