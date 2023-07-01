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「台南祭」道之驛前橋赤城盛大開幕　黃偉哲上架熱銷台南農產品

▲日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭，黃偉哲市長在開幕式，特率多家台南農特產品、伴手禮業者前往設攤，大力推銷台南特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭，黃偉哲市長在開幕式，特率多家台南農特產品、伴手禮業者前往設攤，大力推銷台南特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了表達對台南的支持，日本群馬縣前橋市，特別在日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭，黃偉哲市長1日在開幕式，特率多家台南農特產品、伴手禮業者前往設攤，大力推銷台南特產，現場人潮絡繹不絕。

台南攤位所販售的產品許多都大為熱銷，新鮮芒果甚至在開幕式還在進行中就已火速完售而必須緊急再調貨，顯示日本民眾對台南芒果的熱愛之情。黃偉哲市長期許在3天活動期間（6月30至7月2日）能創下營業佳績，且未來台南品質極好的農特產品能更廣為日本消費者接受。

▲日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭，黃偉哲市長在開幕式，特率多家台南農特產品、伴手禮業者前往設攤，大力推銷台南特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東道主前橋市長山本龍市長在開場時說，很高興邀請到台南市長親自參加台南祭，台南跟前橋有深厚歷史淵源，在追憶往事的同時，也請在場大家一起品嚐台南好吃的東西，並與我們一同探索新的交流方向，也感謝台南各方的合作夥伴，對於有這樣的契機能跟台南合作、引進台南食材，感到非常欣喜。

黃偉哲市長表示，非常高興來到「道之驛前橋赤城」，謹代表台南185萬市民獻上最誠摯祝賀台南祭活動的成功舉辦，特別感謝山本市長、阿部議長以及前橋各界促成兩個城市的美好相遇，也歡迎在座各位好朋友把握台南祭期間，欣賞台南燈籠、品嘗台南美味農特產品、多了解台南文化，也祝賀台南祭期間一切利成功。

黃偉哲市長也趁機介紹，台南市台灣第一個城市，2024年將是台南400，2月有台灣燈會、3月則有國際蘭展等許多活動，現場也設有台南400的宣傳攤位，歡迎前橋市民和在場各位朋友一起前來台南，品味台南美好的文化在開幕式上，象徵台灣文化的舞龍舞獅的表演博得滿堂彩，隨後黃市長更化身廚師，在水產品攤位上炸起花枝丸跟魚板給前橋市長品嚐，讓山本市長大呼美味，隨後黃偉哲市長又成為最佳推銷員，在現場親切發送新鮮芒果丁跟冷凍芒果給民眾試吃，希望民眾再吃到這些美味後能燃起熊熊的購買慾。

▲日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭，黃偉哲市長在開幕式，特率多家台南農特產品、伴手禮業者前往設攤，大力推銷台南特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

道之驛前橋赤城於2023年3月21日新開幕，佔地700公頃，是日本最大規模的公路服務休息站，預估假期單日人潮有4萬人次之多，2023年3月東京食品展時，前橋市派代表至台南攤位洽談，提出希望舉辦台南祭協助推動台南農特產品的構想，4月初、5月初，前橋市長跟黃偉哲市長更兩度會面商討細節，黃偉哲市長也把握每次碰面機會，向前橋介紹適合上架的產品，進而成功促成此次台南祭的圓滿舉辦。

▲日本全國最大的的公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭，黃偉哲市長在開幕式，特率多家台南農特產品、伴手禮業者前往設攤，大力推銷台南特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南友誼市水上町阿部賢一町長、台北駐日經濟文化代表處蔡明耀副代表、台南市台日文化友好基金會李退之董事長、一般財團法人台灣協會清水一也理事長、群馬縣台灣總會頌彥守真事務局長也一同出席台南祭開幕式獻上祝福。

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