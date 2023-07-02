來新北玩公園！盤點孩子秘密基地　景觀處推薦3大遊戲場

▲頭前運動公園的樹梢觀察站，充滿自然意象的螺旋狀溜滑梯。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假之際，不希望孩子們老是待在家打電動嗎？新北市政府景觀處結合各局處、區公所、特公盟及身障童盟等公民團體，推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，更新過後的公園設施新穎、具共融式規劃，環境優質且適合各個年齡的兒童使用者，現在就來推薦幾處交通便利又好玩的特色共融公園給大家。

景觀處表示，仁愛公園位於歷史悠久的永和區，其中充滿異國風情的「貞愛城堡」便是座落於此。被樹木半包圍著的城堡樂園，遊玩設計蘊藏玄機：城堡內有三個入口可以進入，包含無障礙設計的緩坡，孩子們可以經由層層攀爬，刺激探索各個區域。

▲新北景觀處推薦「仁愛公園」。

三個滑梯出口更是能帶來不同的體驗，不論是磨石子大、小滑梯，或者透明滑梯，只要從這一躍而下，就能盡情地放狂野。園區內還有供幼兒（3至5歲）遊玩的鞦韆、探索性遊具等，公園鄰近新北市立圖書館永和保生分館以及樂華夜市，附近有Youbike站點，乘坐公車243、綠2右和F521皆可到此。

另外，新莊區的頭前運動公園絕對值得一去，特色遊戲場以漫步森林冒險島為主題。樹梢觀察站為充滿自然意象的螺旋狀溜滑梯，原木探險區的平衡木橋可以訓練體能及肢體協調；沙坑和磨石子滑梯也適合幼兒（3至5歲）來體驗，園區內貼心配有水龍頭沖洗，不怕來玩又弄得髒兮兮；本公園近幸福捷運站，公車959、299、618及622可到此，也設有Youbike站點。

▲新北景觀處推薦「中和公園」，民眾與松鼠相遇。

中和公園（又稱四號公園、八二三紀念公園）面積廣大，園區內設有國立臺灣圖書館及多元的場域設施（如籃球場、溜冰場、遛狗區），兒童遊戲場充滿趣味，例如書本造型的溜滑梯經由共融性設計，各年齡層的小朋友可以同樂遊玩；而樹屋造型的溜滑梯，配有6公尺高的旋轉滑梯，一定會讓孩子們流連忘返。

公園內占地廣大的喬木植被生機勃勃，可見松鼠和鴿子等小動物四處探頭探腦，複層林的景致也別有心思，從春天而始的山櫻花、木棉；4、5月的苦楝油桐花、流蘇樹；夏季能欣賞月橘和台灣欒樹繽紛的蒴果景致；至秋冬蕭瑟變葉的楓香，一年四季皆能在此欣賞到樹木各種風情面貌。中和公園鄰近捷運永安市場站，公車5、F513、F525、F526等多班車次可以到達。

景觀處長林俊德表示，截至2023年5月底，新北市共有187座共融特色公園，能夠包容任何使用者的狀況與需求，在公園內參與活動以及休閒遊憩。想知道更多的消息歡迎在網站搜索「來新北、玩公園」，看看還有哪裡好玩的地方！